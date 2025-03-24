Власти отказались от опознания клиентов онлайн-магазинов по биометрии

Власти больше не требуют от онлайн-платформ внедрять идентификацию пользователей по биометрии, а от продавцов — регистрироваться через «Госуслуги». Но вскоре биометрия все же может понадобиться для покупки товаров «18+»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Ко второму чтению правительственного законопроекта, направленного на борьбу с кибермошенничеством, из документа исключили несколько положений, которые вызывали наибольшее беспокойство у участников рынка. В версии документа, опубликованной в системе Госдумы в понедельник, 24 марта, нет обязанности для владельцев маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с аудиторией более 200 тыс. пользователей из России проводить идентификацию тех, кто хочет разместить объявление о продаже товаров или услуг, через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). При этом площадки будут обязаны обеспечить возможность такой идентификации при желании продавца и размещать информацию об этом, чтобы ее видели покупатели.

Из законопроекта также исключили требование к цифровым платформам обеспечивать пользователям возможность проходить дополнительную аутентификацию через единую биометрическую систему (ЕБС).

Речь идет о законопроекте «О создании государственных информационных систем для противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», внесенном в Госдуму в середине февраля. Он предполагает внесение изменений в десятки законов и нормативных актов, в изначальной версии включал в том числе запрет на использование зарубежных мессенджеров для служебной коммуникации или общения с гражданами, клиентами или пользователями для сотрудников госорганов, кредитных организаций, ЦБ, операторов связи, владельцев соцсетей, агрегаторов товаров и услуг, сервисов размещения объявлений; обязывает операторов связи маркировать звонки от организаций, вызовы с международных номеров и с виртуальных автоматических телефонных станций (АТС); абоненты сотовых операторов получат право отказаться от рекламных и спам-рассылок и звонков и др. Второе чтение законопроекта в Госдуме запланировано во вторник, 25 марта.

Как поменяли проект

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко заявил РБК, что власти сосредоточились на том, чтобы обеспечить максимальную безопасность пользователей, избегая излишней административной нагрузки на бизнес. «В частности, маркетплейсы и онлайн-сервисы внедрят систему маркировки проверенных продавцов, чтобы покупатели могли отличать надежных контрагентов от потенциальных мошенников. Специальным визуальным индикатором будут помечаться профили продавцов, прошедших верификацию через портал «Госуслуги». Таким образом, покупатели получат простой инструмент для оценки надежности продавца, что значительно снизит риск столкнуться с мошенничеством при онлайн-покупках», — рассказал он.

Представитель Минцифры заявил, что при подготовке поправок ко второму чтению были учтены предложения цифровых платформ о смягчении требований по идентификации пользователей. В частности, маркетплейсы и классифайды смогут предоставлять своим пользователям возможность установить дополнительное подтверждение входа в аккаунты по биометрии из Единой биометрической системы (ЕБС), но это не будет обязательным требованием для них. Также маркетплейсы и классифайды не должны будут обязывать продавцов подтверждать личность с помощью «Госуслуг». «Цифровые платформы смогут использовать этот инструмент как возможность для продавцов повысить доверие к их аккаунтам. Такие сервисы уже есть у некоторых участвующих в эксперименте Минцифры агрегаторов», — рассказал он.

Источник, участвующий в обсуждении законопроекта, рассказал РБК, что сейчас активно обсуждается внедрение биометрических сервисов для покупки товаров «18+» на маркетплейсах. По его словам, ряд крупных площадок заинтересованы во внедрении биометрии и рассматривают ее не только как инструмент защиты пользователя, но и как технологию для реализации товаров с возрастными ограничениями в онлайне.

Но в законопроекте предусмотрели обязательное внедрение Единой биометрической системы для микрофинансовых организаций (МФО). Для заключения договора потребительского займа онлайн такие организации будут обязаны использовать биометрию для идентификации заемщика. Но сроки исполнения будут отличаться для разных по масштабу МФО: крупные будут должны исполнить это требование до 1 марта 2026 года, малые микрокредитные компании (МКК) — до 1 марта 2027 года.

Еще одним существенным изменением законопроекта стало введение права передачи сим-карт членам семьи и близким родственникам, а именно супругам, родителям и детям, в том числе усыновителям и усыновленным, дедушкам, бабушкам и внукам, полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братьям и сестрам. В предыдущей версии законопроекта передачу номеров любым третьим лицам предполагалось запретить.

По сравнению с изначальной версией поменялась формулировка о запрете использовать иностранные мессенджеры для служебной коммуникации для ряда организаций. В обновленном документе, по словам представителя аппарата Григоренко, запрет касается коммуникации госорганов, банков и сотовых операторов с клиентами. При этом он относится исключительно к профессиональной сфере, для личного общения сотрудники организаций по-прежнему смогут использовать любые мессенджеры, заявил представитель. «Прописанный в законопроекте запрет имеет в первую очередь информационную функцию. Он призван донести до граждан, что банк или госорганы не имеют права обращаться к клиенту через мессенджер. Если такое сообщения или звонки поступили — это мошенники», — отметил он. Представитель аппарата Григоренко также подчеркнул, что все меры, предложенные в законопроекте, «направлены на защиту граждан от кибермошенничества и призваны дать людям возможность самостоятельно защищаться от обмана и усложнить мошенникам использование их методов».

Впрочем, один из собеседников в IT-компании указал, что в текущих формулировках под запрет может попасть любое «информирование» в иностранных мессенджерах и соцсетях. «Если в предыдущих версиях предполагалось ограничение на обмен сообщениями с гражданами, новое положение может привести к запрету как рекламы в иностранных мессенджерах, так и ведения органами власти, банками и коммерческими структурами на этих площадках официальных каналов», — беспокоится собеседник РБК.

Представитель Ассоциации цифровых платформ (АЦП; входят «Яндекс», «Сбер», Wildberries, Ozon и «Авито») заявил РБК, что текущая редакция законопроекта отражает и учитывает все значимые замечания и предложения отрасли. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ согласились с этим и заявили, что приветствуют решение исключить из законопроекта норму об обязательной интеграции маркетплейсов и Единой биометрической системы, которая, по оценке компании, могла бы создать для бизнеса огромные сложности и повлекла бы существенные расходы. «Также мы благодарны правительству за решение не обязывать продавцов на маркетплейсах проходить аутентификацию через «Госуслуги» и сделать данный инструмент добровольным. Этот шаг позволит сохранить на цифровых платформах широкий ассортимент иностранных товаров, аналогов которым в России нет. Мы неоднократно озвучивали свои опасения относительно данного законопроекта и рады, что они были услышаны», — добавил представитель интернет-площадки.

РБК направил запрос в Ozon, «Авито» и «Яндекс Маркет».