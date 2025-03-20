Власти обсудят вывод классифайдов из-под поправок о кибермошенничестве

Власти обсуждают вывод «досок объявлений» из-под законопроекта о кибермошенничестве. Ранее участники рынка предупреждали о риске перетока пользователей в серые каналы продаж, если им придется проходить верификацию на «Госуслугах»

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О том, что власти обсуждают исключение классифайдов из-под действия законопроекта о кибермошенничестве, РБК рассказал источник на рынке онлайн-торговли. По его словам, об этом 10 марта на совещании Минцифры и ИТ-компаний рассказал замглавы министерства Иван Лебедев. По утверждению источника РБК на рынке онлайн-торговли, соответствующее поручение было дано лично министром цифрового развития Максутом Шадаевым.

Возможное исключение классифайдов из обсуждаемого регулирования подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, подчеркнув, что окончательное решение пока не принято. «Государство и бизнес разделяют общую цель — защитить граждан от мошенничества и киберугроз. Мы ведем открытый диалог с отраслью, чтобы обеспечить максимальную безопасность пользователей, избегая излишней административной нагрузки», — заявили в аппарате вице-премьера, добавив, что прорабатывают поправки к законопроекту ко второму чтению совместно с бизнесом.

В пресс-службе Минцифры заявили РБК, что говорить о конкретных поправках, в том числе об исключении классифайдов из законопроекта, ко второму чтению еще рано: «После принятия законопроекта в первом чтении 18 марта и конструктивного диалога с депутатами мы еще раз проанализируем все инициативы», — отметили там.

Речь идет о законопроекте, который направлен на создание государственных информационных систем для борьбы с правонарушениями, совершаемыми с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Документ предполагает внесение изменений в десятки законов и нормативных актов, в том числе запрет на использование зарубежных мессенджеров для служебной коммуникации или общения с гражданами, клиентами или пользователями для сотрудников госорганов, кредитных организаций, ЦБ, операторов связи, владельцев соцсетей, агрегаторов товаров и услуг, сервисов размещения объявлений. Также банки, операторы связи, маркетплейсы, агрегаторы, социальные сети должны будут обеспечить пользователям возможность установить авторизацию через биометрическую систему.

Кроме того, проект обязывает владельцев интернет-платформ с аудиторией более 200 тыс. пользователей из России проводить идентификацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) для тех, кто хочет разместить объявление о продаже товаров или услуг. Ранее обеспокоенность последствиями от принятия этого положения выражали представители «Авито». «Новый законопроект предполагает, что любой пользователь, перед тем как продать свои джинсы или детскую коляску на сайте объявлений, должен будет пройти верификацию через «Госуслуги». По результатам внутренних опросов наших пользователей есть большая вероятность, что ради единичных продаж более половины граждан откажутся проходить такую верификацию», — сообщал ранее РБК представитель площадки. 40% продавцов в этом случае перейдут на другие каналы продаж (соцсети, мессенджеры), что крайне негативно отразится на безопасности их самих и их персональных данных, указывал представитель «Авито» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМа. «Мы инвестируем в безопасность нашей платформы и нашего встроенного мессенджера, а предлагаемая мера будет выдавливать пользователей из безопасной среды в неконтролируемую зону иностранных мессенджеров», — говорил он.

Использование единой биометрической системы (ЕБС) сопряжено с высокими затратами, говорили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). «Один запрос в систему обходится от 8 до 20 руб. Идентификация с применением ЕБС представляется оправданной лишь в тех случаях, когда речь идет о дистанционной продаже товаров, для приобретения которых требуется подтверждение возраста покупателя: алкоголь, табачные изделия, электронные устройства для доставки никотина. При продаже всех других товаров применение данной системы нецелесообразно», — указывал представитель АКИТ. По его утверждению, внедрение инструментов биометрической идентификации не должно становиться обязанностью для бизнеса, но может использоваться опционально при наличии бизнес-необходимости, например при легализации продажи алкоголя в интернете.

Более эффективным решением для достижения целей законопроекта, как утверждал ранее представитель «Авито», могло бы стать внедрение обязательной верификации бизнеса и пользователей, которые имеют признаки недобросовестного поведения. По оценке «Авито», аккаунт на «Госуслугах» имеют менее 50% субъектов малого и среднего предпринимательства, поэтому целесообразнее было бы предоставить для них возможность проходить верификацию альтернативными способами, например через банковские ID и реквизиты, что имеет более высокую степень защиты для бизнеса.

Все цифровые платформы, как маркетплейсы, так и классифайды, инвестируют десятки миллиардов в безопасность и внедряют комплексные инструменты защиты пользователей, отметил представитель Ассоциации цифровых платформ (АЦП). Дополнительно, по его словам, интернет-площадки выстраивают сотрудничество с правоохранительными органами, обеспечивая пользователям безопасную среду для взаимодействия. В то же время он считает, что защита пользователей зависит не только от технологических решений. «Практика показывает, что большинство рисков возникает за пределами защищенной инфраструктуры платформ, где отсутствуют встроенные механизмы контроля и защиты. Именно поэтому платформы уделяют внимание обучению цифровой гигиене, активно информируют аудиторию о правилах безопасного онлайн-взаимодействия», — отметил он.

Ведущий аналитик Mobile Research Grouр Эльдар Муртазин считает, что классифайды нужно вывести из-под действия этого закона, поскольку они значительно отличаются от других площадок и давно «прошли путь» борьбы с мошенниками, так как на них продаются, как правило, бывшие в употреблении товары, где у покупателя чаще возникают вопросы в духе «в объявлении одно, а продали другое». По мнению Муртазина, классифайды в любом случае не выпадут из-под действия законопроекта полностью, а то, что для классифайдов будут создаваться свои правила, «не должно вызывать сомнений».

РБК направил запрос в «Авито». Представитель Cian отказался от комментариев.