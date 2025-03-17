Бизнес попросил доработать законопроект о кибермошенничестве

Ассоциация цифровых платформ попросила власти скорректировать подход к законопроекту по борьбе с кибермошенничеством: в текущей версии он потребует существенных расходов, которые могут привести к росту тарифов для продавцов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Ассоциация цифровых платформ (АЦП; входят «Яндекс», «Сбер», Wildberries, Ozon и «Авито») предупредила, что в текущей редакции законопроект о борьбе с кибермошенничеством, внесенный в Госдуму правительством в середине февраля, может привести к значительным негативным последствиям для российских интернет-компаний, а также снизить эффективность действующих мер по противодействию противоправным деяниям.

Об этом говорится в письмах АЦП в Минэкономразвития, Минцифры, администрацию президента и Госдуму (копия есть у РБК, их подлинность подтвердили в ассоциации).

Речь идет о законопроекте «О создании государственных информационных систем для противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». Он предусматривает поправки в несколько десятков законов и нормативно-правовых актов. Инициатива, в частности, предусматривает запрет на использование зарубежных мессенджеров для служебной коммуникации или общения с гражданами, клиентами или пользователями для сотрудников госорганов, кредитных организаций, ЦБ, операторов связи, владельцев соцсетей, агрегаторов товаров и услуг, сервисов размещения объявлений. Также предлагается обязать владельцев маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с аудиторией более 200 тыс. пользователей из России проводить идентификацию через ЕСИА тех, кто намерен разместить объявление о продаже товаров или услуг; маркировать звонки от организаций, вызовы с международных номеров и с виртуальных автоматических телефонных станций (АТС); абоненты сотовых операторов получат право отказаться от рекламных и спам-рассылок и звонков; банки, операторы связи, маркетплейсы, агрегаторы, соцсети должны будут обеспечить пользователям возможность установить авторизацию через биометрическую систему (на добровольной основе); для оформления выписок из бюро кредитных историй и дистанционного оформления микрозаймов вводится обязательная биометрическая идентификация.

На что указала АЦП

В своих обращениях АЦП просит скорректировать норму о запрете всех массовых звонков и рекламных рассылок, а также общения с пользователями в зарубежных мессенджерах, поскольку это создает риски для полезных коммуникаций бизнеса. Как указала ассоциация, введение такого запрета помешает информировать о статусе и изменениях в заказе (задержках, изменениях способа доставки, замене позиций и т.п.); информировать об изменениях в статусе рейса на поезде или самолете; напоминать о записи на прием к врачу; делать обратный звонок по запросу пользователя на подбор квартиры или автомобиля; подтверждать заявки/заказы, сделанные потребителем (в магазине, ресторане и пр.). АЦП предлагает не распространять эту норму на полезные звонки и создать «белый реестр» компаний или использовать существующий реестр аккредитованных IT-компаний, которые не допускают использование услуг связи для спам-звонков и др. недобросовестных действий. Для таких компаний АЦП предлагает предусмотреть особый режим использования массовых звонков. Какой — в обращении не поясняется.

Ассоциация предлагает разрешить компаниям из «белого реестра» или реестра IT-компаний использовать до 1000 абонентских номеров на одного сотрудника при использовании виртуальных АТС с обязательной регистрацией этих номеров через «Госуслуги». Текущая версия законопроекта предлагает ограничить использование в виртуальных АТС до десяти абонентских номеров на одного сотрудника. По мнению АЦП, это приведет к существенному изменению бизнес-процессов в IT, строительной и автомобильной отраслях, а также к значительному росту издержек на звонки (их размер в письмах не приводится).

Исключить из законопроекта требование к цифровым платформам обеспечивать пользователям возможность проходить дополнительную аутентификацию через единую биометрическую систему (ЕБС). Подавляющему большинству участников рынка будет просто сложно реализовать эту норму, это потребует существенных расходов компаний и может повлечь рост тарифов для продавцов. «С учетом действующих на настоящий момент тарифов оператора ЕБС, АО «Центр биометрических технологий», стоимость подключения к ЕБС будет составлять несколько десятков миллионов рублей, а дальнейшие затраты на проведение аутентификации будут составлять от нескольких сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей в год. Каждое обращение к ЕБС с целью аутентификации составляет от 8,5 до 20 руб. в зависимости от количества обращений в месяц», — объясняется в письме.

Предусмотреть альтернативные варианты идентификации пользователей, которые хотят разместить объявления, например через банковские ID и реквизиты, а также продлить срок внедрения этого положения до 1 марта 2027 года. В АЦП считают, что идентификация исключительно через «Госуслуги» повлечет дополнительные затраты для малых и средних предпринимателей. Ранее Wildberries предупреждал о риске резкого сокращения числа иностранных товаров на российских интернет-площадках, если власти введут обязательную идентификацию через «Госуслуги» для желающих разместить объявления. В «Авито» указывали, что обычные пользователи и профессиональные продавцы при таком требовании перейдут на другие каналы продаж (соцсети, мессенджеры). При этом предполагаемый сейчас срок реализации нормы к сентябрю 2025 года в АЦП считают нереалистичным, так как процесс интеграции с «Госуслугами» требует длительного согласования документации с ФСБ и ФСТЭК и сложного процесса тестирования.

Готовы ли власти на уступки

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко заявили, что обсуждают с представителями рынка меры законопроекта. «Например, рассматриваем возможность поэтапного внедрения биометрической идентификации при выполнении финансовых операций. Это позволит всем участникам рынка, включая микрофинансовые организации, адаптировать свои бизнес-процессы и технологии к новой системе. Мы также учитываем мнение бизнеса о необходимости скорректировать положения об идентификации личности продавцов на маркетплейсах. В данный момент обсуждаем возможные решения», — сказал представитель аппарата.

В то же время он напомнил, что разработать и принять в кратчайшие сроки нормативные акты по противодействию мошенничеству — это поручение президента Владимира Путина. «Мы намерены искать компромисс с бизнесом, который обеспечит защиту пользователей, сохранив при этом комфортные условия для работы отрасли», — сказал представитель аппарата Григоренко.

В пресс-службе Минцифры подтвердили получение письма от Ассоциации цифровых платформ и сообщили, что внимательно изучают его содержание. Там также указали, что текущий текст законопроекта не является окончательным и его положения могут быть скорректированы с учетом предложений отрасли. «При этом все предложенные меры не должны привести к существенным издержкам бизнеса, они призваны создать прозрачные и безопасные условия. Наша цель — компромисс, который обеспечит защиту пользователей и сохранит комфортные условия для работы отрасли», — добавил представитель министерства.

Операторы связи T2 (ранее Tele2) и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») сообщили, что поддерживают меры, направленные на защиту клиентов. В частности, представитель T2 назвал положительными ограничения на использование SIM-box, цель которых пресечь их применение в мошеннических целях. «Что касается массовых вызовов, мы, как оператор, готовы взять на себя роль посредника в части доведения до абонентов звонков от юрлиц и индивидуальных предпринимателей — такой подход позволит упорядочить использование этого инструмента и улучшить клиентский опыт», — указал представитель Т2. По его словам, сейчас бизнес может оказывать дистанционную поддержку клиентов по разным каналам, при запрете одного из них обращения можно перераспределить в другие.

Представитель «ВымпелКома» говорит, что они продолжают взаимодействовать с регулятором по законопроекту. Он подчеркнул важность баланса между необходимыми мерами регулирования и сохранением удобства использования законных сервисов для бизнеса и пользователей.

РБК направил запросы в администрацию президента, Госдуму, Минэкономразвития, а также МТС и «МегаФон».