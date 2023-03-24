Облака, наполненные силикатной пылью, были обнаружены в атмосфере экзопланеты VHS 1256 b. Планета находится примерно в 40 световых годах от Земли. Температура эти облаков достигает 830 градусов Цельсия

Фото: NASA

Космический телескоп James Webb впервые показал пыльную бурю за пределами Солнечной системы, ее обнаружили в атмосфере экзопланеты VHS 1256 b. Фото опубликовано на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Планета VHS 1256 b находится примерно в 40 световых годах от Земли и вращается вокруг не одной, а двух звезд. Полный оборот по своей орбите эта планета совершает примерно за 10 тыс. лет. Причем VHS 1256 b находится от своих звезд примерно в четыре раза дальше, чем Плутон от Солнца, отмечают исследователи. Возраст планеты — около 150 млн лет (возраст Земли — 4,5 млрд лет. — РБК).

На фотографии, сделанной телескопом, можно увидеть закрученные облака, наполненные силикатной пылью. Они поднимаются, смешиваются и перемещаются в течение 22-часового дня. Исследователи обнаружили как более яркие, так и более темные участки облаков, что указывает на то, что некоторые облака ниже и горячее или выше и холоднее, чем другие соответственно. В атмосфере, где образуются эти силикатные облака, температура достигает 1,5 тыс. градусов по Фаренгейту (830 градусов Цельсия).

В сентябре прошлого года телескоп James Webb сделал снимок еще одной планеты за пределами Солнечной системы. Речь идет о планете HIP 65426 b — газовом гиганте, открытом в 2017 году.

По разным оценкам, планета в 6–12 раз больше Юпитера, ей от 15 млн до 20 млн лет. HIP 65426 b примерно в 100 раз дальше от своей родительской звезды, чем Земля от Солнца. Расстояние до этой планеты от Земли — 385 световых лет.

Телескоп James Webb запустили в декабре 2021 года. Аппарат назвали в честь второго директора NASA, который руководил агентством с 1961 по 1968 год. В июле 2022 года телескоп получил самое глубокое, четкое и детальное изображение отдаленной Вселенной. На снимке было запечатлено скопление галактик SMACS 0723, которое «покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на Земле держит на расстоянии вытянутой руки», объясняли в NASA.