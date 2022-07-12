NASA показало самое четкое изображение вселенной с телескопа James Webb

Ранее он отправлял только фото солнцеподобной звезды для проверки работы инфракрасной камеры после запуска

Космический телескоп James Webb получил самое глубокое, четкое и детальное изображение отдаленной вселенной, сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Это также одно из первых полноцветных фото, сделанных телескопом.

Изображение было получено с помощью ближней инфракрасной камеры телескопа — NIRCam. На снимке запечатлено скопление галактик SMACS 0723, которое, по описанию NASA, «покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на Земле держит на расстоянии вытянутой руки». Создание фотографии заняло недели.

В NASA уточнили, что SMACS 0723 представляет собой гравитационную линзу для телескопа и увеличивает находящиеся за ней более далекие галактики. NIRCam смогла зафиксировать «крошечные структуры» и этих галактик, ранее они не были замечены.

James Webb — крупнейший и самый мощный телескоп, который человечество когда-либо запускало в космос, указывало Европейское космическое агентство (ESA). Аппарат является совместной разработкой NASA, ESA и Канадского космического агентства (CSA). С его помощью ученые могут исследовать фазы развития космоса — как Солнечной системы, так и других галактик.

Ракета-носитель Ariane 5 с телескопом James Webb на борту стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане 25 декабря прошлого года.

Первый снимок телескоп прислал на Землю 2 февраля, когда находился в 1,5 млн км от Земли. На нем было видно 18 изображений солнеподобной звезды HD 84406, которая расположена примерно в 260 световых годах от Солнца. При этом у ученых не было научного интереса к этой звезде, ее выбрали из-за яркости и легкой идентификации

Читайте на РБК Pro Pro «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс Статьи Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи Pro Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Прогнозы Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro Нужно ли мыть яйца, овощи и фрукты перед тем, как убрать их в холодильник Нужно ли мыть яйца, овощи и фрукты перед тем, как убрать их в холодильник Инструкции Pro Продажи вместо слов: почему классический PR вымер из-за кризиса Продажи вместо слов: почему классический PR вымер из-за кризиса Статьи Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи Pro Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Статьи

Изображения доказали, что свет проникает в камеру ближнего инфракрасного диапазона NIRCam и все приборы работают исправно.