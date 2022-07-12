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NASA показало самое четкое изображение вселенной с телескопа James Webb

Ранее он отправлял только фото солнцеподобной звезды для проверки работы инфракрасной камеры после запуска

Космический телескоп James Webb получил самое глубокое, четкое и детальное изображение отдаленной вселенной, сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Это также одно из первых полноцветных фото, сделанных телескопом.

Изображение было получено с помощью ближней инфракрасной камеры телескопа — NIRCam. На снимке запечатлено скопление галактик SMACS 0723, которое, по описанию NASA, «покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на Земле держит на расстоянии вытянутой руки». Создание фотографии заняло недели.

В NASA уточнили, что SMACS 0723 представляет собой гравитационную линзу для телескопа и увеличивает находящиеся за ней более далекие галактики. NIRCam смогла зафиксировать «крошечные структуры» и этих галактик, ранее они не были замечены.

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James Webb — крупнейший и самый мощный телескоп, который человечество когда-либо запускало в космос, указывало Европейское космическое агентство (ESA). Аппарат является совместной разработкой NASA, ESA и Канадского космического агентства (CSA). С его помощью ученые могут исследовать фазы развития космоса — как Солнечной системы, так и других галактик.

Ракета-носитель Ariane 5 с телескопом James Webb на борту стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане 25 декабря прошлого года.

Первый снимок телескоп прислал на Землю 2 февраля, когда находился в 1,5 млн км от Земли. На нем было видно 18 изображений солнеподобной звезды HD 84406, которая расположена примерно в 260 световых годах от Солнца. При этом у ученых не было научного интереса к этой звезде, ее выбрали из-за яркости и легкой идентификации

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Изображения доказали, что свет проникает в камеру ближнего инфракрасного диапазона NIRCam и все приборы работают исправно.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова, Жанна Антохина
NASA Уэбб телескоп космос Вселенная фото
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