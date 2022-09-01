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«Джеймс Уэбб» впервые показал планету за пределами Солнечной системы

Фото:NASAWebb / Twitter Фото:NASAWebb / Twitter

Космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб» впервые сумел сделать снимок планеты за пределами Солнечной системы, сообщается на странице телескопа в Twitter.

На снимке — планета HIP 65426 b — газовый гигант, открытый в 2017 году. По разным оценкам, планета в 6–12 раз больше Юпитера, ей от 15 млн до 20 млн лет (возраст Земли — 4,5 млрд лет. — РБК).

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HIP 65426 b примерно в 100 раз дальше от своей родительской звезды, чем Земля от Солнца. Расстояние до этой планеты от Земли — 385 световых лет.

Делать фотографии планет с такого расстояния очень сложно, так как они слабо различимы на фоне более ярких звезд. Заснять HIP 65426 b «Джеймсу Уэббу» помог набор фильтров, который отсекает звездный свет.

«Джеймс Уэбб» был запущен в декабре 2021 года. Аппарат назвали в честь второго директора NASA, руководившего агентством с 1961 по 1968 год.

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