Выход в космос: знаковые снимки Вселенной. Фотогалерея

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Нарколог Минздрава предупредил об аналогах женских гормонов в пиве Общество, 12:31
Левандовски попрощался с игроками «Баварии» перед переходом в «Барселону» Спорт, 12:21
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 12:12
Семин заявил о последствиях отстранения России от международных турниров Спорт, 12:07
Правительство упростило порядок ввоза автомобилей из-за границы Общество, 11:57
Журналистка назвала состав женской сборной Англии на Евро «слишком белым» Спорт, 11:53
В России выявили более 4,6 тыс. случаев COVID-19 впервые с конца мая Общество, 11:35
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 11:27
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Стала известна дата похорон Георгия Ярцева Спорт, 11:24
РФС поменял главного арбитра матча ЦСКА — «Урал» Спорт, 11:13
Guardian сообщила, в чем согласны все кандидаты на пост премьера Британии Политика, 11:06
Выход в космос: знаковые снимки Вселенной. Фотогалерея Общество, 11:00 
Альфы, гачеры и роблоксеры: как дети объединяются в субкультуры Совместный проект, 10:52
Макфол заявил, что в США многие разделяют слова Путина об Украине Политика, 10:47
Общество ,  
0 

Выход в космос: знаковые снимки Вселенной. Фотогалерея

На неделе NASA представило самое глубокое, четкое и детальное изображение отдаленной Вселенной, полученное с телескопа James Webb. Это одно из первых полноцветных фото, сделанных телескопом. РБК собрал знаковые снимки из космоса начиная с первого изображения Земли
Первый снимок Земли из космоса
Фото:White Sands Missile Range / Applied Physics Laboratory
Фото: White Sands Missile Range / Applied Physics Laboratory
26 октября 1946 года американские ученые получили первый снимок Земли из космоса. После окончания Второй мировой войны США вывезли из Германии десятки трофейных ракет Фау-2 для изучения немецких технологий. При этом некоторые из них были использованы для космических исследований. Чтобы получить снимки Земли из космоса, на ракету установили 35-миллиметровую камеру с частотой съемки один кадр в полторы секунды. Ракета поднялась на высоту 101 км, после чего упала обратно на Землю. Ученые защитили пленку от разрушений стальной кассетой, что позволило получить кадры и собрать панорамное фото Земли
Первый цветной снимок Земли с окололунной орбиты
Фото:NASA
Фото: NASA

В декабре 1968 года NASA запустило пилотируемый космический корабль в рамках программы «Аполлон». Выйдя на окололунную орбиту, космонавты увидели восход Земли. Цветную фотографию сделал астронавт Уильям Андерс. Пока он искал на космическом корабле 70-миллиметровую цветную пленку, командир корабля Фрэнк Борман сделал похожий черно-белый снимок. Впоследствии NASA поместила это фото на марках

Первое изображение с другой планеты
Фото:«Роскосмос»
Фото: «Роскосмос»

В июне 1975 года СССР запустил космический аппарат «Венера-9», который достиг поверхности планеты и через две минуты после посадки начал передавать изображения Венеры — первый раз в истории ученые увидели кадры, переданные с другой планеты. Камера, разработанная группой А.С. Селиванова, работала более 50 минут, отсканировав 174° панорамы поверхности планеты слева направо, а затем 124° справа налево

Первое фото с Марса
Фото:NASA
Фото: NASA

В 1976 году NASA запустило космический аппарат «Викинг-1» в рамках программы по изучению Марса. Через 25 секунд после приземления на поверхность планеты аппарат отправил первые фото на Землю. Станция по изучению планеты проработала более шести земных лет. В декабре 2006 года Марсианский разведывательный спутник, автоматическая межпланетная станция NASA, сфотографировал «Викинг-1» на поверхности планеты

Первое фото Земли, сделанное на границе Солнечной системы
Фото:NASA
Фото: NASA

5 сентября 1977 года NASA запустило космический зонд «Вояджер-1». Его миссия заключалась в исследовании Юпитера и Сатурна, по ее завершении зонд приступил к дополнительной миссии — исследованию отдаленных регионов Солнечной системы. 14 февраля 1990 года, когда «Вояджер-1» был за пределами Солнечной системы, руководители миссии послали ему команду в последний раз оглянуться на Землю. Он сделал серию из 60 снимков. Зонд был настолько далеко от Земли, что на изображении планета оказалась светящейся точкой размером около пикселя. Фото известно под названием «Бледно-голубая точка»

Фото с орбитального телескопа «Хаббл»
Фото:NASA
Фото: NASA

Космический телескоп «Хаббл» был запущен на орбиту Земли в 1990 году. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства, который используется как обсерватория общего назначения для исследования Вселенной в видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах волн. В 2004 году с «Хаббла» получили фото, на которое попало около 10 тыс. галактик в видимом свете космоса, простирающемся на миллионы световых лет

Первое фото черной дыры
Фото:National Science Foundation
Фото: National Science Foundation
Телескоп горизонта событий — это проект, объединяющий в глобальную сеть данные нескольких телескопов. Цель проекта состоит в том, чтобы изучать окружение черной дыры в центре Млечного Пути и черную дыру в центре галактики М87. В 2019 году с телескопа получили фото черной дыры в галактике M87. Она очерчена излучением горячего газа, который закручен вокруг нее под влиянием сильной гравитации
Фото планетарной туманности
Фото:NASA
Фото: NASA

Телескоп «Хаббл» сделал снимок планетарной туманности NGC 2440 в 2007 году. На фото изображен последний этап жизненного цикла звезды, подобной Солнцу: она сбрасывает внешний слой газа, который образовывает кокон вокруг ядра. Хаотическая структура туманности свидетельствует о том, что звезда теряет свою массу. Сгоревшая звезда — белая точка в центре — является одной из самых горячих известных звезд с температурой 200 тыс. градусов по Цельсию

Наиболее четкое фото Столпов Творения
Фото:NASA
Фото: NASA

В 1745 году швейцарский астроном Жан-Филипп Луа де Шезо открыл туманность Орла, в которой расположены облака космической пыли и газа, известные как «Столпы творения». Впервые это явление было снято телескопом «Хаббл» в 1995 году, на фото — второй снимок с телескопа, полученный в 2015 году. По данным NASA, в июле туманность можно наблюдать в небольшой телескоп

Цветное фото Плутона
Фото:NASA
Фото: NASA

Телескоп LORRI на борту космического корабля New Horizons сделал четыре фото Плутона, из которых собрали это изображение. При работе с фото ученые использовали данные о цвете Плутона для корректной цветопередачи снимка

Экзопланета Kepler-452 b
Фото:NASA / JPL-Caltech / T. Pyle
Фото: NASA / JPL-Caltech / T. Pyle

В 2017 году NASA предоставило смоделированную иллюстрацию того, как по предположениям может выглядеть экзопланета Kepler-452b. Планета была обнаружена космическим телескопом «Кеплер» и была шестой в списке планет, похожих на Землю. Однако позднее ученые поставили под сомнение факт существования Kepler-452b

Первый автомобиль в космосе
Фото:Tesla
Фото: Tesla
В 2018 году компания SpaceX запустила свою ракету-носитель Falcon Heavy, единственной полезной нагрузкой ракеты стал личный электромобиль главы корпорации Илона Маска — вишневый Tesla Roadster. За рулем машины находился манекен в скафандре по имени Starman. Для отслеживания местоположения автомобиля в космосе запустили сайт «Where Is Roadster»
Самое четкое фото Вселенной
Фото:NASA
Фото: NASA

Космический телескоп James Webb сделал самое глубокое, четкое и детальное полноцветное фото отдаленной Вселенной. Изображение было получено с помощью NIRCam, ближней инфракрасной камеры телескопа. На снимке запечатлено скопление галактик SMACS 0723: по описанию NASA, оно «покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на Земле держит на расстоянии вытянутой руки». Для создания фотографии потребовалась неделя

Авторы
Теги
Дарья Букина
При участии
Анастасия Антипова
мультимедиа космос телескоп Земля Марс Венера Вселенная
Материалы по теме
NASA рассказало о новых снимках с телескопа «Джеймс Уэбб». Видео
Технологии и медиа
NASA показало самое четкое изображение Вселенной с телескопа James Webb
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter