Выход в космос: знаковые снимки Вселенной. Фотогалерея
В декабре 1968 года NASA запустило пилотируемый космический корабль в рамках программы «Аполлон». Выйдя на окололунную орбиту, космонавты увидели восход Земли. Цветную фотографию сделал астронавт Уильям Андерс. Пока он искал на космическом корабле 70-миллиметровую цветную пленку, командир корабля Фрэнк Борман сделал похожий черно-белый снимок. Впоследствии NASA поместила это фото на марках
В июне 1975 года СССР запустил космический аппарат «Венера-9», который достиг поверхности планеты и через две минуты после посадки начал передавать изображения Венеры — первый раз в истории ученые увидели кадры, переданные с другой планеты. Камера, разработанная группой А.С. Селиванова, работала более 50 минут, отсканировав 174° панорамы поверхности планеты слева направо, а затем 124° справа налево
В 1976 году NASA запустило космический аппарат «Викинг-1» в рамках программы по изучению Марса. Через 25 секунд после приземления на поверхность планеты аппарат отправил первые фото на Землю. Станция по изучению планеты проработала более шести земных лет. В декабре 2006 года Марсианский разведывательный спутник, автоматическая межпланетная станция NASA, сфотографировал «Викинг-1» на поверхности планеты
5 сентября 1977 года NASA запустило космический зонд «Вояджер-1». Его миссия заключалась в исследовании Юпитера и Сатурна, по ее завершении зонд приступил к дополнительной миссии — исследованию отдаленных регионов Солнечной системы. 14 февраля 1990 года, когда «Вояджер-1» был за пределами Солнечной системы, руководители миссии послали ему команду в последний раз оглянуться на Землю. Он сделал серию из 60 снимков. Зонд был настолько далеко от Земли, что на изображении планета оказалась светящейся точкой размером около пикселя. Фото известно под названием «Бледно-голубая точка»
Космический телескоп «Хаббл» был запущен на орбиту Земли в 1990 году. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства, который используется как обсерватория общего назначения для исследования Вселенной в видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах волн. В 2004 году с «Хаббла» получили фото, на которое попало около 10 тыс. галактик в видимом свете космоса, простирающемся на миллионы световых лет
Телескоп «Хаббл» сделал снимок планетарной туманности NGC 2440 в 2007 году. На фото изображен последний этап жизненного цикла звезды, подобной Солнцу: она сбрасывает внешний слой газа, который образовывает кокон вокруг ядра. Хаотическая структура туманности свидетельствует о том, что звезда теряет свою массу. Сгоревшая звезда — белая точка в центре — является одной из самых горячих известных звезд с температурой 200 тыс. градусов по Цельсию
В 1745 году швейцарский астроном Жан-Филипп Луа де Шезо открыл туманность Орла, в которой расположены облака космической пыли и газа, известные как «Столпы творения». Впервые это явление было снято телескопом «Хаббл» в 1995 году, на фото — второй снимок с телескопа, полученный в 2015 году. По данным NASA, в июле туманность можно наблюдать в небольшой телескоп
Телескоп LORRI на борту космического корабля New Horizons сделал четыре фото Плутона, из которых собрали это изображение. При работе с фото ученые использовали данные о цвете Плутона для корректной цветопередачи снимка
В 2017 году NASA предоставило смоделированную иллюстрацию того, как по предположениям может выглядеть экзопланета Kepler-452b. Планета была обнаружена космическим телескопом «Кеплер» и была шестой в списке планет, похожих на Землю. Однако позднее ученые поставили под сомнение факт существования Kepler-452b
Космический телескоп James Webb сделал самое глубокое, четкое и детальное полноцветное фото отдаленной Вселенной. Изображение было получено с помощью NIRCam, ближней инфракрасной камеры телескопа. На снимке запечатлено скопление галактик SMACS 0723: по описанию NASA, оно «покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на Земле держит на расстоянии вытянутой руки». Для создания фотографии потребовалась неделя