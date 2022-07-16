Выход в космос: знаковые снимки Вселенной. Фотогалерея

Первое фото Земли, сделанное на границе Солнечной системы

5 сентября 1977 года NASA запустило космический зонд «Вояджер-1». Его миссия заключалась в исследовании Юпитера и Сатурна, по ее завершении зонд приступил к дополнительной миссии — исследованию отдаленных регионов Солнечной системы. 14 февраля 1990 года, когда «Вояджер-1» был за пределами Солнечной системы, руководители миссии послали ему команду в последний раз оглянуться на Землю. Он сделал серию из 60 снимков. Зонд был настолько далеко от Земли, что на изображении планета оказалась светящейся точкой размером около пикселя. Фото известно под названием «Бледно-голубая точка»