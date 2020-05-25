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Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции

По словам главы «Роскосмоса», «всякие хотелки» госкорпорация себе позволить не может, но перспективными проектами в ней намерены заниматься прямо сейчас
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции.

«Пока не ясно, какой она будет, международной или национальной, — это вопрос, который решат в ближайшее время. Но техническая подготовка должна начаться уже сейчас», — сказал Рогозин.

Кроме того, «очень перспективной» глава «Роскосмоса» назвал идею создания пилотируемого многоразового корабля. По его словам, к работам над созданием этого корабля, который будет работать на низких орбитах, должен приступить НИИМАШ.

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При этом Рогозин напомнил, что в истории отечественной космонавтики уже был успешный проект в этом направлении — программа «Буран». «То, что было создано нашими великими предками, опередило свое время. «Буран» совершил посадку на аэродроме Юбилейный Байконура, но потом ему не было найдено применения», — отметил он.

Рассказывая о других планах «Роскосмоса», глава госкорпорации отметил, что к 2023 году запланировано получение ракеты сверхтяжелого класса. «Сейчас идет подготовка к началу испытаний стратегического летного комплекса. Подготовка ведется очень интенсивно», — сказал он.

Комментируя заявления НАСА о планах покорить Луну и полететь на Марс, Рогозин сказал, что в госкорпорации  «не могут позволить себе всякие хотелки». «Перед «Роскосмосом» стоят три задачи: безусловное обеспечение ВС России боевыми ракетными комплексами, повышение качества экономики и уровня жизни (развитие интернета, связи, навигации), получение знаний о происхождении вселенной, жизни на Земле», — сказал он.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дмитрий Рогозин, «Роскосмос»
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