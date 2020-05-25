Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции.
«Пока не ясно, какой она будет, международной или национальной, — это вопрос, который решат в ближайшее время. Но техническая подготовка должна начаться уже сейчас», — сказал Рогозин.
Кроме того, «очень перспективной» глава «Роскосмоса» назвал идею создания пилотируемого многоразового корабля. По его словам, к работам над созданием этого корабля, который будет работать на низких орбитах, должен приступить НИИМАШ.
При этом Рогозин напомнил, что в истории отечественной космонавтики уже был успешный проект в этом направлении — программа «Буран». «То, что было создано нашими великими предками, опередило свое время. «Буран» совершил посадку на аэродроме Юбилейный Байконура, но потом ему не было найдено применения», — отметил он.