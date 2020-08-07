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Рогозин поручил разработать аналог «Бурана» на замену кораблям «Союз»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поручил разработать крылатый пилотируемый космический корабль, аналогичный советскому «Бурану», который должен сменить корабли «Союз МС». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я такую задачу поставил нашим инженерам. Корпорация «Энергия» и другие коллективы сейчас будут предлагать такого рода варианты космической техники», — указал Рогозин.

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Он пояснил, что использовать в обслуживании орбитальных станций вместо «Союза МС» корабль «Орел», который разрабатывается для полетов на Луну, будет слишком дорого, поэтому необходима отдельная разработка.

Рогозин отметил, что новый многоразовый корабль должен иметь возможность посадки на взлетно-посадочную полосу. По словам главы «Роскосмоса», его создание займет много времени, поэтому «Союз МС» «еще послужит». «Он («Союз») постоянно модернизируется», — пояснил Рогозин, в то же время признав, что бесконечная модернизация губительна для развития космической техники.

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Космический корабль «Орел» разрабатывается в России с 2009 года. Первый беспилотный полет запланирован на 2023 год, старт с людьми на борту на 2025-тый, а впервые доставить космонавтов на окололунную орбиту корабль должен в 2029 году.

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В начале июля Рогозин назвал космические корабли США компаний SpaceX и Boeing гламурные аналогами российского «Союза». Он заявил, что американские корабли более просторны, однако предназначены только для низких орбит. Тогда глава госкорпорации отметил, что «Орел» будет «намного более мощным», обеспеченным всеми функциями для работы на дальних орбитах.

Теги: Роскосмос, Дмитрий Рогозин, «Союз»
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