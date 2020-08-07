Рогозин поручил разработать аналог «Бурана» на замену кораблям «Союз»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поручил разработать крылатый пилотируемый космический корабль, аналогичный советскому «Бурану», который должен сменить корабли «Союз МС». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я такую задачу поставил нашим инженерам. Корпорация «Энергия» и другие коллективы сейчас будут предлагать такого рода варианты космической техники», — указал Рогозин.

Он пояснил, что использовать в обслуживании орбитальных станций вместо «Союза МС» корабль «Орел», который разрабатывается для полетов на Луну, будет слишком дорого, поэтому необходима отдельная разработка.

Рогозин отметил, что новый многоразовый корабль должен иметь возможность посадки на взлетно-посадочную полосу. По словам главы «Роскосмоса», его создание займет много времени, поэтому «Союз МС» «еще послужит». «Он («Союз») постоянно модернизируется», — пояснил Рогозин, в то же время признав, что бесконечная модернизация губительна для развития космической техники.