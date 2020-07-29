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Технологии и медиа ,  
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«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Представитель пресс-службы оператора уточнил, что подключиться к eSIM можно будет в салонах связи «в ближайшие дни». Источник, близкий к «ВымпелКому», сообщил РБК, что продажи eSIM начнутся в четверг, 30 июля. Для этого клиенту нужно будет считать QR-код из специального приложения на планшете продавца. Во всей России технология станет доступна с сентября 2020 года.

Что такое eSIM

eSIM — это чип, встроенный в планшет, смартфон или «умные» часы на этапе производства и заменяющий обычную сим-карту. Пользователь может дистанционно загрузить на этот чип настройки конкретного оператора связи и таким образом подключиться к его услугам. Технология eSIM доступна на моделях iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, смартфонах Google Pixel, планшетах Apple и Microsoft Surface, а также в «умных» часах Apple, Samsung и Huawei и других устройствах.

Также компания планирует в «пилотном точечном» режиме протестировать дистанционное подключение eSIM через приложение «Мой Билайн» или на сайте оператора. Для этого после покупки виртуальной сим-карты необходимо будет зарегистрировать eSim и установить профиль сим-карты на устройство. В пресс-службе не назвали сроков реализации пилота, отметив, что его запустят в Москве и Санкт-Петербурге «в ближайшем будущем».

«Благодаря eSIM клиент сможет за пять минут подключиться к сети «Билайн». Не нужно будет тратить время на дорогу до ближайшего магазина или ждать курьера. Если раньше при онлайн-заказе, заполнив все данные, клиент переходил к ожиданию пластиковой сим-карты, то, пройдя похожую процедуру, он уже может пользоваться услугами связи», — заявил генеральный директор «ВымпелКома» Александр Торбахов. В сообщении компании указано, что подключиться к eSIM можно будет также через аккаунт на сайте госуслуг.

Ранее 28 июля Telegram-канал «Нецифровая экономика» сообщил, что «ВымпелКом» уже запустил поддержку eSim в Москве и Московской области. В среду, 29 июля, этот же канал сообщил, что прием заявок на подключение к eSIM начал собирать оператор «МегаФон» во флагманском салоне связи в ТЦ «Метрополис». Представитель «МегаФона» подтвердил РБК эту информацию, отметив, что подключение «в салонах крупнейших регионов по всей стране» начнется с 3 августа 2020 года.

Представитель МТС заявил, что компания активно тестирует и использует eSIM-технологии в проектах интернета вещей. «Для массового рынка мы считаем правильным полноформатный запуск eSIM для всех желающих, без заявок, ваучеров или обязательных визитов в салон. Только при таких условиях и с соблюдением всех регуляторных требований технология может стать массовой и востребованной», — заявил он, отметив, что МТС планирует такой запуск в ближайшее время.

Сегодня в России только разрабатывается концепция внедрения eSIM. Россвязь объявила соответствующий тендер 31 марта (максимальная сумма контракта — 15 млн руб.), разработка концепции должна завершиться к середине декабря 2020 года. Пока в рамках эксперимента право подключать абонентов к eSIM получили Tele2 и два виртуальных оператора, работавших на его сетях, — «Сонет» (Easy4) и «Тинькофф Мобайл». Ранее источник РБК на телекоммуникационном рынке сообщал, что такое разрешение может получить любой оператор, который уладит вопросы безопасности с ФСБ, при этом об интересе к eSIM заявляли и представители «большой тройки».

В мае 2020 года стало известно, что Easy4 перестал подключать абонентов. Источник РБК, близкий к компании, сообщил, что у владельца компании Сергея Малышкина возник конфликт с новым инвестором проекта «в части погашения долгов по заработным платам и распоряжения выделенными средствами».

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