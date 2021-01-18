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Роскомнадзор проверит достоверность сведений об абонентах сотовой связи

Служба определилась с планом своей цифровой трансформации: Роскомнадзор создаст систему прогнозирования рисков в русскоязычном медиапространстве и универсального поискового робота. Зачем они нужны, ведомство не раскрывает
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Согласно программе цифровой трансформации Роскомнадзора, которую ведомство разработало в конце 2020 года (текст опубликован на портале государственной информационной системы координации информатизации), в ближайшие три года оно намерено создать несколько новых информационных систем, в числе которых:

  • система мониторинга проверки сведений о фактических абонентах сотовой связи (за три года на нее планируется направить 386,5 млн руб.);
  • информационно-аналитическая система прогнозирования рисков в русскоязычном медиапространстве (АСПР), ее заказчиком будет выступать подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) (стоимость проекта — 615 млн руб., но на эту систему средства еще предстоит найти);
  • система УПР — универсальный поисковый робот, заказчиком тоже будет ГРЧЦ (робот обойдется в 771,4 тыс. руб. из бюджета, и еще 28,9 млн руб. на этот проект нужно будет найти).

Какие функции будут выполнять эти системы, в программе не поясняется. Представитель Роскомнадзора в ответ на подробные вопросы о функционале каждой из систем лишь сообщил, что они «развиваются в рамках плановой модернизации инфраструктуры ведомства», а применение новых технологий «необходимо для эффективного решения задач, связанных с защитой интересов граждан, общества и государства».

Представитель вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего ИТ-отрасль, не ответил на вопросы РБК. В Минцифры перенаправили вопросы, связанные с содержанием программ, к ведомствам, которые являются их авторами.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Всего на реализацию программы цифровой трансформации Роскомнадзору в течение трех лет потребуется 5,6 млрд руб.

Для решения каких задач потребуются новые системы, разбирался РБК.

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Что известно про новые системы

Создание системы мониторинга проверки сведений о фактических абонентах сотовой связи предусмотрено поправками в закон «О связи», принятыми в конце 2020 года. Инициатива была направлена на упрощение дистанционных процедур заключения договоров об оказании услуг связи и внесения изменений в них. Поправки в том числе ввели процедуру идентификации пользователей корпоративной мобильной связи для борьбы с рынком серых сим-карт.

Теперь оказывать услуги подобным абонентам можно будет, только если у работодателя — юрлица или индивидуального предпринимателя — есть подтвержденная запись в Единой системе идентификации и авторизации (ЕСИА) и в нее внесены сведения о номере мобильного телефона. Для абонентов-физлиц, зарегистрированных в ЕСИА, внесение в нее сведений о номере не обязательно, они могут делать это по желанию. Также по желанию они могут вносить в ЕСИА номер IMEI (international mobile equipment identity, идентификатор мобильного устройства). Если абонент потеряет устройство, номер которого привязан к учетной записи в ЕСИА, и сообщит об этом системе, оператор должен прекратить оказывать услуги новому владельцу гаджета в течение 15 суток. Закон вступает в силу 1 июля этого года.

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Фото:Danny Moloshok / AP

Как пояснил РБК представитель одного из крупных операторов, система, которую планирует создать Роскомнадзор, должна следить за тем, чтобы компании предоставляли номер телефона только абонентам, о которых есть достоверные сведения. При этом собеседник выразил опасение, что нововведение потребует дополнительных затрат и от участников рынка. «Размеры издержек можно будет оценить после того, как Роскомнадзор сформирует и направит нам хотя бы предварительные технические требования к своей системе и станет ясен перечень и порядок предоставления информации», — сказал он.

Представитель МТС сообщил РБК, что оператор будет обсуждать с Роскомнадзором порядок взаимодействия с информационной системой, который должно определить постановление правительства. Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») отказался от комментариев, в «МегаФоне» не ответили на вопрос РБК.

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Фото:Carl Court / Getty Images

Однако опрошенные РБК эксперты затруднились ответить на вопрос о предназначении системы прогнозирования рисков в русскоязычном медиапространстве и поискового робота. Один из собеседников, близкий к Роскомнадзору, предположил, что задачей системы прогнозирования рисков в русскоязычном медиапространстве станет поиск в СМИ и социальных медиа жалоб и инфоповодов, связанных с работой ведомства, а поисковый робот будет заниматься поиском нелегального контента. Он не слышал от Роскомнадзора о подобных системах. Среди задач программы цифровой трансформации указано повышение удовлетворенности граждан государственными услугами.

Почему модернизируют «Ревизор»

Также из программы следует, что Роскомнадзор намерен провести модернизацию «Ревизора» — программно-аппаратного комплекса, который ведомство внедряет с 2015 года. Он устанавливается на сетях интернет-провайдеров и автоматически проверяет, блокируют ли они доступ к сайтам из реестра запрещенных. Если оператор обеспечивает доступ более чем к 1% подобных ресурсов, инспектор Роскомнадзора выдает предписание об устранении нарушения, а по решению суда компанию могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

На модернизацию «Ревизора», по документу, потребуется 220 млн руб. бюджетных средств, но это финансирование еще предстоит найти. Пока предусмотрено лишь выделение 24,8 млн руб. на услуги по сертификации и технической поддержке оборудования «Ревизора». Представитель Роскомнадзора не пояснил, какая именно модернизация требуется «Ревизору». По словам одного из участников рынка, в работе комплекса есть проблемы: «Когда он в середине ночи (система проводит анализ с двух до четырех часов ночи, чтобы не перегружать сети. — РБК) начинает проверять возможность доступа ко всем запрещенным сайтам, это похоже на DDoS-атаку».

Из ранее опубликованных документов следовало, что Роскомнадзор потратил на создание «Ревизора» 84,2 млн руб. В программе цифровой трансформации указано, что на развитие и эксплуатацию этой системы было потрачено еще 11,85 млн руб.

Как создавались программы цифровой трансформации

Согласно постановлению правительства № 1646 от 10 октября 2020 года, ведомства, список которых определяет правительственная комиссия по цифровому развитию, создают программы собственной цифровой трансформации. В этих документах должны указываться целевые показатели и конкретные проекты на 2021–2023 годы, по которым можно будет оценить эффективность внедрения технологий в работу ведомств. Экспертную оценку программ проводит Минцифры. После утверждения программ ведомства должны опубликовать их на специализированном сайте в срок до трех дней. На 15 января опубликованы более 30 подобных программ.

Авторы
Анастасия Скрынникова, Владислав Скобелев, Анна Балашова
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