Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов

В октябре 2019 года Easy4 получил разрешение ФСБ продавать услуги связи с использованием технологии электронной сим-карты (eSIM) в России, а также идентифицировать абонентов по электронной подписи через госуслуги, писали «Ведомости». eSIM — это чип, встроенный в планшет, смартфон или «умные» часы на этапе производства и заменяющий обычную сим-карту. Пользователь может дистанционно загрузить на этот чип настройки конкретного оператора связи и таким образом подключиться к его сети. В России пока только разрабатывают концепцию внедрения eSIM. Кроме Easy4 разрешение на использование eSIM есть у «Т2 РТК Холдинга» и «Тинькофф Мобайл».
С какими проблемами столкнулся Easy4
По словам источника РБК, близкого к Easy4, у Малышкина возник конфликт с новым инвестором проекта Анатолием Яблонским «в части погашения долгов по заработным платам и распоряжения выделенными средствами».
Связаться с Сергеем Малышкиным не удалось. Бывший пресс-секретарь Easy4 сообщил, что ушел из компании в конце прошлого года в связи с систематическими невыплатами зарплаты.
Слова источников РБК отчасти подтверждают данные СПАРК. С апреля 2019 года владельцем 34,5% «Сонет» является Анатолий Яблонский, еще 29,5% — у Владимира Зайцева, доля Сергея Малышкина сократилась до 36%. Выручка компании в 2018 году (последние доступные данные) составила 18 тыс. руб., а чистый убыток — 23,6 млн руб. С сентября 2019 года в компании прошли три проверки Роструда.
Основная часть технологий, используемых Easy4, была разработана резидентом «Сколково», компанией «Интерсат», которая сейчас имеет тот же состав акционеров, что и «Сонет», но с другим распределением долей: 45,5% принадлежит Яблонскому, 34% — Малышкину, 20,5% — Зайцеву.
Еще одна принадлежащая Малышкину компания ТД «ИЗИ 4» подала заявление о банкротстве, следует из данных картотеки арбитражных дел.
Представитель Фонда «Сколково» рассказал РБК, что осенью 2019 года у компании «Интерсат» возникли финансовые проблемы, в том числе появилась задолженность по арендной плате перед ООО «Технопарк «Сколково» за использование помещения. 30 апреля этого года договор аренды между технопарком и «Интерсат» был расторгнут, и арендодатель начал претензионную работу по взысканию задолженности.
Что известно про новых инвесторов проекта
Анатолий Яблонский — член совета директоров банка «Авангард», владелец холдинга «Русэнергокапитал», в который входят «Костромская сбытовая компания», поставщик питьевой воды региона «Водоканалсервис», управляющая компания в сфере недвижимости «Русинвест» и др., совладелец еще ряда компаний, председатель Союза производителей коньяка.
Владимир Зайцев несколько лет назад владел 20% в одном из подрядчиков «Газпрома», научно-исследовательском проектном институте нефти и газа «Петон», был членом совета директоров ВО «Технопромэкспорт», которая занимается строительством энергетических объектов. Помимо долей в «Сонете» и «Интерсате» Зайцеву также принадлежит 10% петербургского застройщика «РМ-Эстейт».
По словам одного из источников РБК, зарплатные долги компании «Сонет» погасил банк «Авангард». Еще один собеседник РБК на телекоммуникационном рынке рассказал, что новый инвестор обещает продолжить работу проекта.
Связаться с Яблонским и Зайцевым на момент публикации не удалось.