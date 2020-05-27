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Технологии и медиа ,  
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Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов

Виртуальный оператор Easy4 — один из немногих в России обладателей разрешения на использование eSIM — прекратил продавать сим-карты. Компания накопила долги перед сотрудниками и контрагентами.
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Компания Easy4 несколько недель назад прекратила подключать абонентов, рассказали РБК три источника на российском телекоммуникационном рынке. На странице группы Easy4 в социальной сети «ВКонтакте» пользователи жалуются на проблемы со связью, а также на невозможность связаться с сотрудниками службы техподдержки (корреспонденту РБК также не удалось связаться по официальным контактам компании).

Последняя запись в группе оператора появилась 2 февраля, а первые жалобы на качество работы начались с 14 апреля. «Сим-карты больше на сайте не продают, личный кабинет недоступен, связь работает с горем пополам либо вообще не работает», — жалуется один из пользователей под публикацией оператора о поиске сотрудников.

Что такое Easy4

Easy4 — это бренд, который использует ООО «Сонет» для оказания услуг по модели виртуального оператора мобильной связи (mobile virtual network operator, такие компании не имеют собственной сети связи, а работают, используя ресурсы «настоящих» операторов). Проект был запущен в 2018 году. Владелец компании Сергей Малышкин тогда рассказывал РБК, что общий объем инвестиций в Easy4 составит 900 млн руб. за семь лет. Компания планировала работать на сетях всех операторов, однако официально известно только о договоре Easy4 с «Т2 РТК Холдингом» (бренд Tele2). Абонентам предлагались более дешевые по сравнению с обычными операторами тарифы на услуги в роуминге.

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Фото: Денис Гришкин / Ведомости / ТАСС

В октябре 2019 года Easy4 получил разрешение ФСБ продавать услуги связи с использованием технологии электронной сим-карты (eSIM) в России, а также идентифицировать абонентов по электронной подписи через госуслуги, писали «Ведомости». eSIM — это чип, встроенный в планшет, смартфон или «умные» часы на этапе производства и заменяющий обычную сим-карту. Пользователь может дистанционно загрузить на этот чип настройки конкретного оператора связи и таким образом подключиться к его сети. В России пока только разрабатывают концепцию внедрения eSIM. Кроме Easy4 разрешение на использование eSIM есть у «Т2 РТК Холдинга» и «Тинькофф Мобайл».

С какими проблемами столкнулся Easy4

По словам источника РБК, близкого к Easy4, у Малышкина возник конфликт с новым инвестором проекта Анатолием Яблонским «в части погашения долгов по заработным платам и распоряжения выделенными средствами».

Связаться с Сергеем Малышкиным не удалось. Бывший пресс-секретарь Easy4 сообщил, что ушел из компании в конце прошлого года в связи с систематическими невыплатами зарплаты.

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Технологии и медиа
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Слова источников РБК отчасти подтверждают данные СПАРК. С апреля 2019 года владельцем 34,5% «Сонет» является Анатолий Яблонский, еще 29,5% — у Владимира Зайцева, доля Сергея Малышкина сократилась до 36%. Выручка компании в 2018 году (последние доступные данные) составила 18 тыс. руб., а чистый убыток — 23,6 млн руб. С сентября 2019 года в компании прошли три проверки Роструда.

Основная часть технологий, используемых Easy4, была разработана резидентом «Сколково», компанией «Интерсат», которая сейчас имеет тот же состав акционеров, что и «Сонет», но с другим распределением долей: 45,5% принадлежит Яблонскому, 34% — Малышкину, 20,5% — Зайцеву.

Еще одна принадлежащая Малышкину компания ТД «ИЗИ 4» подала заявление о банкротстве, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Представитель Фонда «Сколково» рассказал РБК, что осенью 2019 года у компании «Интерсат» возникли финансовые проблемы, в том числе появилась задолженность по арендной плате перед ООО «Технопарк «Сколково» за использование помещения. 30 апреля этого года договор аренды между технопарком и «Интерсат» был расторгнут, и арендодатель начал претензионную работу по взысканию задолженности.

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Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Что известно про новых инвесторов проекта

Анатолий Яблонский — член совета директоров банка «Авангард», владелец холдинга «Русэнергокапитал», в который входят «Костромская сбытовая компания», поставщик питьевой воды региона «Водоканалсервис», управляющая компания в сфере недвижимости «Русинвест» и др., совладелец еще ряда компаний, председатель Союза производителей коньяка.

Владимир Зайцев несколько лет назад владел 20% в одном из подрядчиков «Газпрома», научно-исследовательском проектном институте нефти и газа «Петон», был членом совета директоров ВО «Технопромэкспорт», которая занимается строительством энергетических объектов. Помимо долей в «Сонете» и «Интерсате» Зайцеву также принадлежит 10% петербургского застройщика «РМ-Эстейт».

По словам одного из источников РБК, зарплатные долги компании «Сонет» погасил банк «Авангард». Еще один собеседник РБК на телекоммуникационном рынке рассказал, что новый инвестор обещает продолжить работу проекта.

Связаться с Яблонским и Зайцевым на момент публикации не удалось.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Владислав Скобелев, Анна Балашова
Теги: виртуальный оператор, мобильные операторы
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