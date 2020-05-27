Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов

Виртуальный оператор Easy4 — один из немногих в России обладателей разрешения на использование eSIM — прекратил продавать сим-карты. Компания накопила долги перед сотрудниками и контрагентами.

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Компания Easy4 несколько недель назад прекратила подключать абонентов, рассказали РБК три источника на российском телекоммуникационном рынке. На странице группы Easy4 в социальной сети «ВКонтакте» пользователи жалуются на проблемы со связью, а также на невозможность связаться с сотрудниками службы техподдержки (корреспонденту РБК также не удалось связаться по официальным контактам компании).

Последняя запись в группе оператора появилась 2 февраля, а первые жалобы на качество работы начались с 14 апреля. «Сим-карты больше на сайте не продают, личный кабинет недоступен, связь работает с горем пополам либо вообще не работает», — жалуется один из пользователей под публикацией оператора о поиске сотрудников.

Что такое Easy4

Easy4 — это бренд, который использует ООО «Сонет» для оказания услуг по модели виртуального оператора мобильной связи (mobile virtual network operator, такие компании не имеют собственной сети связи, а работают, используя ресурсы «настоящих» операторов). Проект был запущен в 2018 году. Владелец компании Сергей Малышкин тогда рассказывал РБК, что общий объем инвестиций в Easy4 составит 900 млн руб. за семь лет. Компания планировала работать на сетях всех операторов, однако официально известно только о договоре Easy4 с «Т2 РТК Холдингом» (бренд Tele2). Абонентам предлагались более дешевые по сравнению с обычными операторами тарифы на услуги в роуминге.