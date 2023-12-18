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Технологии и медиа ,  
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Крупнейшие маркетплейсы создадут свою ассоциацию

Wildberries, Ozon, «Яндекс», «СберМаркет» и Avito создадут свою ассоциацию
Крупнейшие российские маркетплейсы создают Ассоциацию цифровых платформ. Среди ее задач помимо развития подобных площадок — разработка адекватного регулирования платформенной занятости и налогообложения
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

О том, что Wildberries, Ozon, «Яндекс», Avito и «СберМаркет» создают Ассоциацию цифровых платформ, РБК рассказали участники этого объединения. По словам одного из них, уставные документы новой организации сейчас находятся на регистрации в Минюсте, он рассчитывает, что ассоциация будет зарегистрирована до конца этого года.

По словам одного из собеседников РБК, председателем Ассоциации цифровых платформ может стать Андрей Шаронов, глава Национального ESG альянса; гендиректором — Юрий Богданов, исполнительный директор экспертных советов при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палате, «Деловой России» и др.

Эту информацию РБК подтвердил Андрей Шаронов. «Цель создаваемой организации — развивать цифровые платформы, платформенную экономику, с особенным вниманием к регулированию платформенной занятости и налогообложению. Мой интерес состоит в том, что я верю, что за платформами большое будущее. Кроме того, компании, учредившие ассоциацию, очень заинтересованы в продвижении идей устойчивого развития (и в вопросах упаковки и снижения транспортных издержек, и в вопросах занятости и вознаграждения и др.)», — рассказал Шаронов. Он также напомнил, что доля платформенной экономики в мире стремительно растет. «Учитывая это, создающие ассоциацию компании могут быть ориентиром в плане развития устойчивости в бизнесе», — заключил Андрей Шаронов.

Зачем нужна новая ассоциация

Как сообщила в интервью РБК основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, сейчас говорят о «большой пятерке», куда помимо ее компании входят Ozon, «Яндекс Маркет», Avito и «СберМаркет». «Несмотря на конкуренцию, за этот год мы очень сильно сдружились, и на будущий год у нас совместные грандиозные, серьезные, интересные планы, — отметила Бакальчук. — Это эволюционное развитие <…>. Оно не вынужденное, никто нас туда не загоняет, мы сами хотим. Просто мы доросли до момента, когда мы считаем, что надо попробовать объединиться и что-то совместное сделать».

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Бизнес
Татьяна Бакальчук

По словам управляющего директора Avito Влада Федулова, создание ассоциации — «логичный и своевременный шаг». «Это результат эволюционного развития рынка и его участников. Мы имеем схожие взгляды относительно его будущего, но каждый из нас привносит что-то свое, таким образом обогащая опыт друг друга. Вместе с другими компаниями мы сможем выработать подходы к ключевым на данный момент вопросам отрасли: трудовые отношения, налоговые отношения, торговля и гармонизация международного законодательства в рамках Евразийского экономического союза», — пояснил Федулов. По его словам, ассоциация рассчитывает, что сможет «выстроить конструктивный диалог с государством и представить свою позицию».

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Управляющий директор Ozon Сергей Беляков отметил, что любой рынок на этапе активного роста перестанет развиваться, если поставить его в условия жестких ограничений. Поэтому, по его словам, компания «последовательно выступает за создание пространства для открытого диалога и единых рыночных стандартов, сознательно принимаемых рынком». «Запуск Ассоциации цифровых платформ — это путь к построению эффективного саморегулирования IT-отрасли. Она необходима, чтобы выстроить конструктивный диалог, обмен мнениями и опытом между участниками рынка, государством и потребителями для защиты интересов всех сторон», — считает Беляков. По словам представителя «Яндекса», от их компании в ассоциации будут участвовать представители «Яндекс Такси», «Яндекс Маркета» и др. сервисов, которые строятся на принципах платформенной экономики. «Сейчас, когда платформенная экономика быстро растет и становится новым источником занятости и дохода для миллионов людей, важно создание межотраслевого объединения, которое будет задавать стандарты их прозрачности и ответственности. Сервисы смогут обмениваться лучшими практиками по взаимодействию с исполнителями и настройке финансовых и налоговых процессов, а также вырабатывать совместные предложения по регулированию и саморегулированию платформенной экономики», — рассуждает представитель «Яндекса».

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Технологии и медиа
Фото:Владислав Шатило / РБК

GR-директор «СберМаркета» Павел Глухов говорит, что онлайн-платформы продолжают активно расти и сегодня появляется все больше тем, которые требуют особого внимания и совместной проработки. «Создание отдельной площадки для открытого обсуждения вопросов налогообложения, новых форматов занятости и многих других важных тем — закономерный шаг развития этого сегмента рынка», — рассчитывает он.

Учредители новой организации уже являются членами Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В Wildberries, Avito и «СберМаркете» подчеркнули, что сохраняют свое членство в последней. «Это одна из самых эффективных организаций, которая обсуждает и предлагает решения по вопросам, затрагивающим интересы большинства компаний интернет-торговли: правила онлайн-продаж, вопросы эквайринга, взаимодействие и ответственность продавцов и покупателей и др. В настоящий момент мы в процессе обсуждения и утверждения плана на 2024 год», — сообщил Влад Федулов. По словам Павла Глухова, в АКИТ продолжают прорабатываться основные вопросы интернет-торговли.

Президент АКИТ Артем Соколов сообщил, что они приветствуют создание ассоциации, деятельность которой будет охватывать круг специализированных вопросов, связанных с платформенной экономикой. Соколов пояснил, что его пригласили в набсовет новой ассоциации и АКИТ готова делиться с ней лучшими практиками. Сама АКИТ продолжит развивать свои инициативы, касающиеся онлайн-продаж и работы маркетплейсов с клиентами и малыми и средними предпринимателями, отметил он.

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Анна Балашова Анна Балашова, Александр Ситюков Александр Ситюков
При участии
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Wildberries Ozon Avito Яндекс
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