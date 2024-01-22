Власти предложили придумать альтернативу слову «маркетплейс»

Торговые площадки должны иметь возможность чаще, чем раз в год вносить изменения в условия работы с продавцами, а у самого слова «маркетплейс» должна быть альтернатива. Власти предложили доработать законопроект об online-торговле

Фото: Владислав Шатило / РБК

Из так называемого законопроекта о маркетплейсах необходимо исключить, в частности, положения о ограничении количества изменений, которые площадки могут вносить в договор оферты с партнерами, говорится в отзыве правительства. Кроме того, власти считают необходимым придумать альтернативу слову «маркетплейс» (альтернативные термины не приводятся).

Проект документа есть у РБК, его подлинность подтвердили несколько участников рынка электронной торговли, принимающие участие в обсуждении инициативы.

О каком законопроекте речь В сентябре 2023 года группа депутатов внесла в Госдуму поправки в законы «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» и «О защите прав потребителей». Инициатива должна закрепить юридический статус маркетплейсов, ввести ответственность за недостоверную информацию на платформах и некачественный товар. В документе также предлагается ограничить количество изменений, которые владельцы площадок могут вносить в договоры одним разом в год; запретить им блокировать личные кабинеты партнеров и взыскивать с них штрафы без согласия последних. Представители отрасли интернет-торговли отмечали, что принятие законопроекта в таком виде может привести к росту стоимости товаров, увеличению на рынке контрафакта и фальсификата, а также сокращению запуска новых сервисов для удобства продавцов и покупателей.

Что предложили доработать

Необходимость отказаться от ограничений на количество изменений в контрактах между площадками и продавцами в правительстве объясняют так: «Ограничение частоты изменений условий договоров не позволит учитывать изменения рыночной конъюнктуры, сезонность в продаже товаров, изменения логистических цепочек и иные факторы, которые могут требовать от агрегатора информации изменения тарифов и комиссий». В то же время, как следует из отзыва, правительство предложило установить особые условия для изменения существенных положений договоров и порядок их корректировки, например — не чаще одного раза в три месяца или при определенных обстоятельствах.

Также нужно отказаться от идет запретить маркетплейсам штрафовать контрагентов и блокировать их личные кабинеты — из-за этого у площадок исчезнет возможность взыскивать средства с недобросовестных продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов, пресекать незаконную деятельность. В то же время в отзыве предлагается предусмотреть лишь блокировку отдельных функций в личном кабинете, чтобы пользователи не потеряли доступ ко всей информации и документам.

Правительство также просит авторов законопроекта разъяснить, зачем нужно запрещать интернет-площадкам продажу собственных торговых марок (СТМ), в том числе технологически сложных товаров, а также почему нужно расширять ответственность маркетплейсов за некачественный товар. В качестве варианта решения проблемы предлагается рассмотреть прямую коммуникацию между потребителями и продавцами непосредственно на площадке.

В правительстве не ответили на вопросы РБК.

РБК направил запросы в Минпромторг, Минцифры, Минэкономразвития

и в другие ведомства, участвовавшие в подготовке отзыва.

На какой еще доработке настаивает бизнес

Представители отрасли настаивают на необходимости дальнейшей проработки законопроекта. Управляющий директор Ozon Сергей Беляков отметил, что в отзыве правительства учтены существенные замечания отрасли, но указал на необходимость доработки пункта о регулировании оферты: «Жесткие рамки изменений, изначально направленные на замедление роста цен, по сути, приведут к невозможности своевременного запуска акций, рекламных и финансовых продуктов для продавцов, а также новых мер поддержки малого и среднего бизнеса».

По мнению президента ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, предложение правительства установить особые условия внесения изменений в договор «требует очень тщательной проработки, поскольку потенциально содержит в себе те же риски, что и предложение первой версии законопроекта о запрете изменения оферты один раз в год».

По словам еще одного источника РБК на рынке цифровых платформ, расширение ответственности площадок за качество товара может привести к тому, что маркетплейсы будут требовать от продавцов больше документов, подтверждающих качество и проводить больше проверок. «Это дополнительный барьер для ведения бизнеса, из-за которого увеличатся сроки вывода товара на рынок. А для малых онлайн-предпринимателей может и вовсе закрыться доступ к каналу продаж», — говорит собеседник РБК.

Сергей Беляков отметил, требование расширить ответственность за некачественный товар «убивает модель маркетплейса как агрегатора товаров сотен тысяч различных продавцов». С этим согласен представитель Wildberries. Он напомнил, что маркетплейсы в первую очередь являются информационными посредниками между продавцами и покупателями, и в «в некоторых случаях даже не «видят» товар», например, когда продавец сам доставляет заказ.

Запрет на продажу СТМ представитель «Яндекс Маркета» называет «прямым ограничением конкуренции». «СТМ предоставляет широкий ассортимент товаров на площадке в тех нишах, где недостаточно продавцов или нет товаров определенных характеристик. Большой ассортимент позволяет привлекать большее количество покупателей на площадку, в том числе в смежных категориях товаров. Наконец, часть товаров СТМ «Яндекс Маркета» — это продукция российских производителей», — рассуждает он.

По словам президента АКИТ, запрет на продажу СТМ «не только противоречит свободе предпринимательства, но и может привести к «товарным ямам», поскольку такие товары появляются именно в тех группах, где слабо представлен ассортимент».

Представитель Avito отметил, что, хотя компания не является маркетплейсом, ряд положений законопроекта может затронуть и их бизнес, поэтому они также участвуют в обсуждениях. Он напомнил, что у Avito нет собственных складов для хранения товаров, и всю ответственность за их качество несут продавцы. Также эта площадка выступает за отмену запрета на блокировку личных кабинетов, поскольку он помешает пресекать действия недобросовестных пользователей. «Сейчас можно оперативно выявить нарушителей и закрыть им доступ к платформе. Это обеспечивает высокий уровень безопасности», — отметил представитель Avito.