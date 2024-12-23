Как упал трафик YouTube в России. Инфографика
Сбои в работе YouTube начались летом: российские пользователи жаловались на невозможность воспроизведения видео в хорошем качестве или на полную потерю доступа к платформе.
В Роскомнадзоре объяснили снижение качества работы сервиса тем, что Google после ухода из России прекратила поддержку инфраструктуры своих серверов на российских сетях связи. В Google заявили, что проблемы с доступом к YouTube у россиян не связаны с техническими вопросами или действиями компании.
Президент России Владимир Путин отмечал, что YouTube и Google также должны соблюдать российские законы, а не «злоупотреблять Сетью для достижения политических целей своих правительств». Одной из причин внимания РКН к сервису он называл блокировку российских артистов и политических деятелей.
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