В России вслед за «Финистом» появится «Белый кречет»

В марте Путин дал старт запуску строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург протяженностью 679 км, движение по трассе могут запустить к 2028 году. Поезд, способный разгоняться до 400 км/ч, получит название «Белый кречет»

Первый российский высокоскоростной поезд, который планируют построить к 2027 году, будет называться «Белый кречет», сообщил в интервью ТАСС министр транспорта России Роман Старовойт.

Ранее поезд носил рабочее название «Белый кречет», а теперь его утвердили как основное, уточнил министр.

Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов» Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов» Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов» Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов» Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов» Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов» Фото: пресс-служба «Уральских локомотивов»

Поезда, курсирующие на железных дорогах России, уже несколько лет получают наименования птиц, например «Сапсан», «Ласточка», «Орлан», «Иволга» и «Финист». Запуск последнего анонсировали в прошлом году, фактически это полностью импортозамещенная «Ласточка», модель серии ЭС104.

В марте президент России Владимир Путин дал старт запуску строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург протяженностью 679 км. Она позволит добираться из Москвы до Санкт-Петербурга за 2 часа 15 минут с 16 остановками, в том числе в Твери (время в пути из столицы составит 39 минут), на Валдае (1 час 15 минут) и в Новгороде (1 час 41 минута). Ожидаемый пассажиропоток — не менее 23 млн человек. Инвестиции в проект строительства ВСМ до 2030 года составят 1,7 трлн руб.

Производство высокоскоростных составов в рамках ВСМ возьмет на себя завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, дочернее предприятие компании «Синара — Транспортные машины». Они проектируются с учетом климатических особенностей регионов России, эксплуатация будет возможна при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию. Поезда смогут разгоняться до 400 км/ч, базовая скорость — 360 км/ч, уточняли в ГТЛК. Первый опытный образец будет построен в 2027 году.

Как рассказывал глава РЖД Олег Белозеров, такие составы будут состоять из восьми или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Всего в поезде из восьми вагонов планируется 454 пассажирских места.

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