В России вслед за «Финистом» появится «Белый кречет»
Первый российский высокоскоростной поезд, который планируют построить к 2027 году, будет называться «Белый кречет», сообщил в интервью ТАСС министр транспорта России Роман Старовойт.
Ранее поезд носил рабочее название «Белый кречет», а теперь его утвердили как основное, уточнил министр.
Поезда, курсирующие на железных дорогах России, уже несколько лет получают наименования птиц, например «Сапсан», «Ласточка», «Орлан», «Иволга» и «Финист». Запуск последнего анонсировали в прошлом году, фактически это полностью импортозамещенная «Ласточка», модель серии ЭС104.
В марте президент России Владимир Путин дал старт запуску строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург протяженностью 679 км. Она позволит добираться из Москвы до Санкт-Петербурга за 2 часа 15 минут с 16 остановками, в том числе в Твери (время в пути из столицы составит 39 минут), на Валдае (1 час 15 минут) и в Новгороде (1 час 41 минута). Ожидаемый пассажиропоток — не менее 23 млн человек. Инвестиции в проект строительства ВСМ до 2030 года составят 1,7 трлн руб.
Производство высокоскоростных составов в рамках ВСМ возьмет на себя завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, дочернее предприятие компании «Синара — Транспортные машины». Они проектируются с учетом климатических особенностей регионов России, эксплуатация будет возможна при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию. Поезда смогут разгоняться до 400 км/ч, базовая скорость — 360 км/ч, уточняли в ГТЛК. Первый опытный образец будет построен в 2027 году.
Как рассказывал глава РЖД Олег Белозеров, такие составы будут состоять из восьми или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Всего в поезде из восьми вагонов планируется 454 пассажирских места.
Читайте РБК в Telegram.
Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу
Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России
В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута
Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео
Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов