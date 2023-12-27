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РЖД рассказали, когда на замену «Ласточке» выйдет «Финист»

РЖД запустят 28 декабря полностью импортозамещенную «Ласточку» — поезд «Финист»
Новый поезд «Финист» запустят 28 декабря из Екатеринбурга в Каменск-Уральский
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские железные дороги (РЖД) 28 декабря запустят первую полностью импортозамещенную «Ласточку» — модель серии ЭС104. Поезд будет носить название «Финист» в честь сказочной птицы — символа возрождения, сообщает «РИА Новости».

«Такой образ в точности повторяет судьбу «Ласточки», которая прошла перерождение из полностью зарубежного электропоезда в полностью отечественный», — пояснили в компании.

Первый «Финист» отправится из Екатеринбурга в Каменск-Уральский (по тому же маршруту ходит «Ласточка»). Изначально поезд будет курсировать на пригородных маршрутах в Свердловской области. С января «Финистов» задействуют на новых маршрутах: Екатеринбург — Карпинск и Екатеринбург — Верхотурье.

РЖД отвергли данные о дефиците запчастей для «Ласточек» и «Сапсанов»
Бизнес
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Электропоезд ЭС104 состоит из пяти вагонов. В нем предусмотрено 416 мест, сиденья расположены по три и по два в ряду. Мест друг напротив друга нет. Также увеличено число туалетов — три вместо двух.

Немецкая компания Siemens и ее дочерняя компания «Сименс Мобильность» объявили об уходе из России в прошлом мае. «Сименс Мобильность» создала в России сеть депо для обслуживания и ремонта поездов «Сапсан» и «Ласточка», а ее дочерние предприятия производили преобразователи частоты и тяговые электродвигатели.

«Ласточки» были построены на платформе немецкого электропоезда Siemens Desiro, в России они выпускались с 2014 года на заводе «Уральские локомотивы».

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Председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров 22 марта прошлого года говорил, что электропоезда «Ласточка» «импортозамещены практически на 88 с лишним процентов».

РЖД заверили, что продолжат техническое обслуживание поездов. В октябре корпорация опровергла данные о прогнозируемом дефиците деталей для обслуживания поездов «Ласточка» и «Сапсан».

В июле этого года завод «Уральские локомотивы» показал прототип нового электропоезда «Ласточка» (обновленная модель серии ЭС104). В отличие от уже эксплуатирующихся «Ласточек» он оборудован российским тяговым приводом.

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Виктория Громова Виктория Громова
РЖД поезд Ласточка импортозамешение
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