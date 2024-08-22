Стали известны детали планировки вагонов поездов ВСМ Москва — Петербург
В каждом классе поездов на Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будут свои компоновка, ширина кресел и расстояние между рядами, в составе планируют оборудовать переговорную и купе-сьют, следует из презентации «ВСМ Две столицы». Ее предоставили РБК в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.
Составы будут из восьми или шестнадцати вагонов с четырьмя классами обслуживания. Глава РЖД Олег Белозеров говорил, что также планируется вагон-бистро с баром. Из презентации следует, что в одном из вагонов предусматривается также игровая комната. В восьмивагонном поезде будет 454 пассажирских места.
Согласно презентации «ВСМ Две столицы», в первом классе (15 мест), который будет располагаться в первом вагоне вместе с переговорной (четыре места) и купе-сьют (два места), компоновка кресел будет «два плюс один» с шириной 525 мм. Шаг между креслами — 1,2 м.
Бизнес-класс (второй вагон, 68 мест) получит компоновку «два плюс два», ширина кресла — 480 мм, шаг между ними — 980 мм. В комфорт-классе (третий, шестой, седьмой и восьмой вагоны; 230 мест) кресла будут располагаться в формате «два плюс два», их ширина составит 480 мм, а шаг между ними — 930 мм. Компоновка кресел в стандарт-классе (четвертый и пятый вагоны, 135 мест) будет «три плюс два», ширина места и шаг между ними будут такими же, как в комфорт-классе.
Максимальная скорость поезда составит 400 км/ч, в эксплуатации — 360 км/ч.
В марте президент России Владимир Путин дал старт запуску строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург, проект которой обсуждался долгие годы. Премьер-министр Михаил Мишустин в июле сообщил о подписании концессионного соглашения между «Росжелдором» и компанией «ВСМ Две столицы» для реализации проекта и начале работ.
Минфин оценил стоимость магистрали в 1,8 трлн руб. Проект включили в перечень самоокупаемых. В проекте участвуют РЖД, российские регионы, по территории которых пройдет высокоскоростная линия, синдикат российских банков, ЗАО «Лидер».
Магистраль протяженностью 679 км пройдет по территории шести регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Общее время в пути из Москвы до Твери составит 39 минут, до Валдая — 1 час 15 минут, до Новгорода — 1 час 41 минуту, а до Санкт-Петербурга — 2 часа 15 минут.
Интервал движения поездов на ВСМ после выхода на запланированные объемы расписания составит 15 минут, говорил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.
Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину
Более 130 тыс. человек уехали из приграничья в Курской области
Дональд Трамп впервые после покушения на открытом воздухе. Видео
Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян
Отправленный на военную операцию музыкант из Дании добился разрыва контракта с Минобороны
Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой
Camry за 4,7 млн. руб. Как изменились цены на Toyota
Маск планирует вживить миллионам людей импланты в мозг
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов