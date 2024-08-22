В поездах на ВСМ будет четыре класса обслуживания. В первом классе ширина кресел будет 525 мм, в остальных — 480 мм. Шаг между ними варьируется от 1,2 до 0,93 м. Всего в восьми вагонах предусмотрено 454 пассажирских места

Сидячие места в полноразмерном макете сверхскоростного поезда для ВСМ (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В каждом классе поездов на Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будут свои компоновка, ширина кресел и расстояние между рядами, в составе планируют оборудовать переговорную и купе-сьют, следует из презентации «ВСМ Две столицы». Ее предоставили РБК в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Составы будут из восьми или шестнадцати вагонов с четырьмя классами обслуживания. Глава РЖД Олег Белозеров говорил, что также планируется вагон-бистро с баром. Из презентации следует, что в одном из вагонов предусматривается также игровая комната. В восьмивагонном поезде будет 454 пассажирских места.

Фото: «ВСМ Две столицы»

Согласно презентации «ВСМ Две столицы», в первом классе (15 мест), который будет располагаться в первом вагоне вместе с переговорной (четыре места) и купе-сьют (два места), компоновка кресел будет «два плюс один» с шириной 525 мм. Шаг между креслами — 1,2 м.

Фото: «ВСМ Две столицы»

Бизнес-класс (второй вагон, 68 мест) получит компоновку «два плюс два», ширина кресла — 480 мм, шаг между ними — 980 мм. В комфорт-классе (третий, шестой, седьмой и восьмой вагоны; 230 мест) кресла будут располагаться в формате «два плюс два», их ширина составит 480 мм, а шаг между ними — 930 мм. Компоновка кресел в стандарт-классе (четвертый и пятый вагоны, 135 мест) будет «три плюс два», ширина места и шаг между ними будут такими же, как в комфорт-классе.

Максимальная скорость поезда составит 400 км/ч, в эксплуатации — 360 км/ч.

В марте президент России Владимир Путин дал старт запуску строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург, проект которой обсуждался долгие годы. Премьер-министр Михаил Мишустин в июле сообщил о подписании концессионного соглашения между «Росжелдором» и компанией «ВСМ Две столицы» для реализации проекта и начале работ.

Минфин оценил стоимость магистрали в 1,8 трлн руб. Проект включили в перечень самоокупаемых. В проекте участвуют РЖД, российские регионы, по территории которых пройдет высокоскоростная линия, синдикат российских банков, ЗАО «Лидер».

Магистраль протяженностью 679 км пройдет по территории шести регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Общее время в пути из Москвы до Твери составит 39 минут, до Валдая — 1 час 15 минут, до Новгорода — 1 час 41 минуту, а до Санкт-Петербурга — 2 часа 15 минут.

Интервал движения поездов на ВСМ после выхода на запланированные объемы расписания составит 15 минут, говорил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.