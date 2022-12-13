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Власти Москвы опровергли утечку данных «Московской электронной школы»

ДИТ опроверг утечку данных пользователей «Московской электронной школы»
Оказавшиеся в Сети материалы не имеют отношения к реальным данным пользователей «Московской электронной школы», сказали в департаменте информационных технологий столицы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Информация об утечке данных пользователей цифровой системы «Московская электронная школа» (МЭШ) не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

«Анализ показал, что опубликованные материалы не имеют отношения к реальным данным пользователей «Московской электронной школы». Сервисы МЭШ работают в штатном режиме, данные пользователей находятся под защитой», — сказал представитель ведомства.

О том, что «проукраинские хакеры» якобы выложили в открытый доступ базу данных МЭШ, писал телеграм-канал Data1eaks. Он утверждал, что в открытом доступе оказались «критически важные данные» о московских школьниках и их родителях, в частности ФИО, даты рождения, номера сотовых телефонов (более 3,3 млн уникальных номеров), адреса электронной почты, логины и СНИЛС. По данным канала, база данных актуальна на август 2021 года.

Аналогичную информацию опубликовал телеграм-канал «Утечки информации». По его данным, в открытом доступе оказались 3,6 млн уникальных номеров и 5,5 уникальных адресов электронной почты. Канал утверждает, что база содержит информацию не только об учениках и родителях, но и об учителях. Актуальность данных, говорится в публикации, актуальна на сентябрь 2021 года.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
утечка данных школьники учителя хакеры
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