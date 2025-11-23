Как межзвездные объекты попадают в Солнечную систему и что о них известно

NASA представило фото кометы 3I/ATLAS — третьего в истории объекта из другой звездной системы, которому удалось попасть в Солнечную. Какие еще тела из других частей звездных систем приближались к нашей планете — в материале РБК

Межзвёздный объект с кометными свойствами 3I/ATLAS (Фото: NASA / Southwest Research Institute)

19 декабря к Земле рекордно близко подойдет комета межзвездного происхождения 3I/ATLAS — третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы, попавший в Солнечную. За месяц до этого события астрономы NASA показали его снимки, ради которых собрали срочный брифинг. Эта комета проделала долгий путь, прежде чем приблизиться к Солнечной системе, утверждают ученые. В некоторых источниках высказывались предположения, что это может быть космический корабль пришельцев, но NASA эти слухи опровергало. РБК рассказывает о 3I/ATLAS и двух других межгалактических объектах, которые добирались до Солнечной системы.

«1I/Оумуамуа»

Самым первым межзвездным объектом, попавшим в Солнечную систему, стал астероид «1I/Оумуамуа». В 2017 году его зафиксировал телескоп Pan-STARRS1 на Гавайях. В честь места съемки астероид и получил свое название: в переводе с гавайского языка «оумуамуа» означает «посланник издалека».

Возраст «Посланнику издалека» около 500 млн лет, однако точный возраст астероида ученые пока не определили. Сейчас известно, что «Оумуамуа» прибыл из молодой звездной системы. Его путешествие могло начаться около 45 млн лет назад. Размер Длина астероида — 1000 метров, ширина — 170 метров, а толщина — 30 метров. Он имел вытянутую форму, напоминающую сигару. Скорость Объект двигался со скоростью 26 км/с.

На то, что астероид прибыл из-за пределов Солнечной системы, указывала гиперболическая траектория, по которой он двигался.

Ученые обнаружили объект, когда он уже отдалялся от Земли и пролетел точку максимального сближения с Солнцем. От Земли на тот момент его отделяло 30 млн км. На исследование «Оумуамуа» у ученых оставалось не так много времени, и все, что о нем удалось узнать, — его скорость, размеры, форму и цвет. Астероид был красноватого оттенка, типичного для малых небесных тел. Скорость его вращения тоже была типичной для такого объекта — 7–8 оборотов в час. Вращаясь, он менял свою яркость, в результате чего ученые пришли к выводу, что «Оумуамуа» имеет форму сигары.

Первый обнаруженный межзвёздный объект 1I/Оумуамуа, пролетающий через Солнечную систему (Фото: NASA / Zuma / Global Look Press)

Первоначально объект приняли за комету, но затем обнаружили, что у него нет комы (то есть пыльно-газового облака вокруг ядра), поэтому его квалифицировали как астероид.

Споры о происхождении

С самого появления «Оумуамуа» в научной среде велись споры о его происхождении. Изначально ученые предполагали, что примерно два миллиарда лет назад астероид был выброшен из своей системы под воздействием гравитации крупного тела, например, планеты-гиганта или родительской звезды.

Но другие настаивали на том, что космический объект был создан искусственно. Активным сторонником этой теории стал гарвардский астрофизик Абрахам Леб. В своей научной статье от 2018 года он приходил к выводу, что загадочное тело не что иное, как инопланетный зонд, запущенный неизвестной цивилизацией на солнечном парусе. Позже астрофизик предположил, что «Оумуамуа» мог быть техногенным мусором развитой цивилизации: например, обломком космического корабля. Ученый настаивал на правдоподобности своих доводов, аргументируя это тем, человечество так же замусоривает Солнечную систему, хотя и в меньшем масштабе.

Коллеги гарвардского астрофизика со скепсисом отнеслись к его заявлениям. Профессор астрономии и директор Лаборатории космических исследований Калифорнийского университета в Беркли Стивен Беквит отмечал, что идею Леба можно описать принципом «экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств». Но, по мнению ученого, аргументы в пользу того, что «1I/Оумуамуа» — световой парус, запущенный развитой цивилизацией, слишком слабы.

Тем не менее Леб продолжил изыскания. В 2023 году вместе с главой отдела неопознанных воздушных явлений Пентагона, физиком Шоном Киркпатриком он выпустил отчет, в котором допускалось, что «1I/Оумуамуа» — гигантская материнская станция инопланетян. 2023 год характеризовался рекордным ажиотажем вокруг темы НЛО в США. В финале года Киркпатрик громко подал в отставку, пожаловавшись на засилье конспирологов в американском правительстве.

2I/Borisov

Вторым объектом, попавшим в Солнечную систему из межзвездного пространства, стала комета 2I/Borisov. Она получила название в честь своего первооткрывателя — астронома-любителя Геннадия Борисова, который обнаружил ее в личной обсерватории в Бахчисарайском районе Крыма 30 августа 2019 года.

Возраст Возраст кометы не установлен. NASA отмечает, что 2I/Borisov формировалась не в нашей звездной системе, а значит, объект может быть как моложе, так и старше Солнечной системы. Исследования ученых говорят о том, что если возраст кометы превышает 10 млн лет, то поиск ее «родительской» системы, скорее всего, не даст результатов. Размер Диаметр твердого ядра кометы около одного километра. Ее хвост, состоящий из пыли и частиц ядра, растянулся почти на 160 тыс. км (для сравнения: диаметр Земли составляет всего около тринадцати тыс. км). Скорость Комета достигла своей максимальной скорости в перигелии (ближайшей к Солнцу точке орбиты) — 43,9 км/с.

В 2021 году исследователи Европейской южной обсерватории изучили параметры 2I/Borisov и выяснили, что она отличается от комет Солнечной системы. Похож объект оказался только на комету Хейла-Боппа, которую в конце 1990-х годов с Земли было видно невооруженным взглядом на протяжении 18 месяцев. Известно, что до этого комета Хейла-Боппа пролетала мимо Солнца лишь однажды, поэтому почти не подверглась воздействию солнечного ветра и излучения.

Первая межзвёздная комета 2I/Borisov (Фото: ESA / Global Look Press)

Из-за обнаруженного сходства параметров двух небесных тел ученые предположили, что 2I/Borisov может быть первой кометой, прежде ни разу не проходившей вблизи других звезд.

3I/ATLAS

Комету открыли 1 июля 2025 года в Чили с помощью созданного при поддержке NASA телескопа ATLAS. Среди трех обнаруженных межзвездных объектов у этой кометы самый большой эксцентриситет орбиты (то есть мера отклонения фигуры от идеального круга, другими словами, траектория движения больше, чем у других небесных тел, напоминает овал, а не круг). Максимально близко к Земле этот объект окажется 19 декабря, расстояние до Земли составит 273 млн км.

Возраст Ученые считают, что комета старше всей Солнечной системы, которой 4,5–4,6 млрд лет. На это указывают скорость и траектория 3I/ATLAS. Они могут свидетельствовать о ее происхождении из толстого диска Млечного пути — удаленного слоя галактики, где находятся звезды возрастом более семи млрд лет. Размер Точный размер кометы неизвестен, но, по оценкам NASA, диаметр ядра может составлять от 440 метров до 5,6 км. Скорость В момент обнаружения 3I/ATLAS двигалась со скоростью 58 км/с. По мере приближения к Солнцу комета ускоряется.

Теории происхождения

Появление нового межзвездного объекта в Солнечной системе спровоцировало новые теорий на его счет. Уже упомянутый астрофизик Абрахам Леб в своем блоге предположил, что комета имеет искусственное происхождение, аргументируя это, среди прочего, аномалиями негравитационного ускорения тела. Леб призвал политиков «серьезно отнесись к потенциальной угрозе», которая может быть «троянским конем» под видом обычной кометы.

Снимок, показанный на брифинге 19 ноября. Он сделан камерой HiRISE, установленной на космическом аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. Это самый близкий снимок 3I/ATLAS. (Фото: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona / Reuters) Снимок, показанный на брифинге 19 ноября. Он сделан космическим аппаратом STEREO, анализирующим активность солнца. (Фото: NASA) Cнимок, показанный на брифинге 19 ноября. Он сделан миссией PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere), наблюдающей за Солнцем. На фото, справа от объекта, виден хвост кометы. (Фото: NASA) Снимок, показанный на брифинге 19 ноября. Он сделан межпланетной станцией MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), исследующей атмосферу Марса. На снимке показаны водородные излучения. (Фото: NASA)

Другие ученые не согласились с теорией Леба, заявив, что поведение кометы вполне последовательно. 19 ноября во время специального брифинга специалисты NASA опровергли информацию о том, что 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблем и дали пояснения относительно поведения объекта.

Хотя в орбите 3I/ATLAS есть аномалии, ее негравитационные ускорения соответствуют тем, что ранее наблюдались у комет в Солнечной системе, подчеркнул исполняющий обязанности руководителя управления астрофизики NASA Шон Домагал-Голдман. А заместитель администратора NASA Амит Кшатрия добавил, что 3I/ATLAS — удивительная комета, наблюдение за которой важно с научной точки зрения именно потому, что место ее происхождения расположено за пределами Солнечной системы. Ученые пришли к выводу, что 3I/ATLAS — «дружелюбный гость нашей Солнечной системы».