ИКИ РАН: до сближения кометы 3I/ATLAS с Землей остается меньше суток

До сближения космического объекта 3I/ATLAS с Землей осталось меньше суток

Фото: lpixras / Telegram

До сближения кометы 3I/ATLAS с Землей остается меньше суток, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По первоначальным расчетам, 3I/ATLAS окажется рядом с нашей планетой 19 декабря (около 7:00 мск).

«До 22 декабря расстояние между небесным телом и Землей будет сохраняться практически неизменным в пределах полумиллиона километров (около 0,2% от разделяющей их дистанции в 269 млн км). После <...> объект начнет быстро удаляться от планеты», — говорится в сообщении.

Ученые отмечают: несмотря на то что 3I/ATLAS занимает третье место по яркости в списке находящихся на небе комет, увидеть ее невооруженным глазом невозможно.

Комета 3I/ATLAS стала третьим межзвездным объектом, зафиксированным в Солнечной системе (на это указывает «3I» в названии). астрономы объявили о его появлении летом 2025 года. Исследователей особенно интересует его состав и поведение, которое теоретически поможет узнать, как формируются планетные системы вокруг других звезд.

Возраст 3I/ATLAS оценивается в 7 млрд лет — это значит, что она старше Солнечной системы в полтора раза.

29 октября комета достигла перигелия — ближайшей к Солнцу точки на своей траектории. В конце ноября 3I/ATLAS приблизилась к Земле на расстояние меньше 300 млн км — это примерно вдвое меньше расстояния от Земли до Солнца.