От Солнца оторвался «царь-протуберанец» в 80 раз больше Земли. Видео

Video

В ночь на 20 ноября на северном полюсе Солнца произошло уникальное событие — от звезды отделился «царь-протуберанец», превышающий обычные размеры таких объектов. Длина плазменного образования в момент отрыва составила более миллиона километров, что примерно в 80 раз больше диаметра Земли. Видео с моментом отрыва опубликовали в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Протуберанец — это образование из плазмы, которое удерживается магнитным полем над поверхностью Солнца. Протуберанцы бывают разной формы и размера: могут напоминать арки, волокна, клочки, петли, тонкие нити или плотные сгустки.

Ученые отмечают, что источник этого явления находится на обратной стороне Солнца и скрыт от наблюдения. Три дня назад из этой же области звезды уже было выброшено крупное облако плазмы, которое, по прогнозам, заденет комету 3I/ATLAS, находящуюся в 230 млн км от Солнца.

Оба события могут быть связаны с одним источником — активной областью 4274. Именно эта зона на прошлой неделе, еще находясь на видимой стороне, произвела две самые мощные вспышки года класса X5.1 и X4.0. Сейчас этот центр активности переместился на невидимую с Земли сторону Солнца.

По масштабам нынешний протуберанец сравнивают с легендарным выбросом 1946 года, известным как Grand Daddy. Гигантские протуберанцы являются проявлением солнечной активности и обычно не представляют прямой опасности для Земли.