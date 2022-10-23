Мантуров счел возможным продлить эксплуатацию МКС до 2028 года

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 59,84 (-0,6) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 61,2 (-0,31) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Как компании заменить поставщика электроэнергии на более дешевого РБК и РН-Энерго, 09:30
Не только хиджабы: каковы экономические причины протестов в Иране Pro, 09:25
Вестерос против Средиземья: как смотрели «Дом дракона» и «Кольца власти» Технологии и медиа, 09:00
В Китае прошел съезд партии. Как его итоги повлияют на акции и экономику Инвестиции, 09:00
5 подкастов, которые стоит послушать. Русский Север, Канье Уэст и секс Life, 09:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:57
Мантуров счел возможным продлить эксплуатацию МКС до 2028 года Технологии и медиа, 08:34
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Как работает «инсультная» бригада скорой помощи Партнерский проект, 08:25
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 07:30
Sunday Times узнала о двух вечеринках Трасс по поводу ее отставки Политика, 07:25
Си Цзиньпина переизбрали на третий срок Политика, 07:14
WP узнала об опасениях властей США возросшим влиянием Илона Маска Политика, 06:51
Дед Мороз отправился в путешествие по России Общество, 06:27
Экс-министр финансов Греции заявил о неизбежном экономическом крахе ЕС Политика, 06:25
Технологии и медиа ,  

Мантуров счел возможным продлить эксплуатацию МКС до 2028 года

Глава Минпромторга Мантуров счел возможным продлить эксплуатацию МКС до 2028 года
Работа МКС может быть продлена «на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года», сказал глава Минпромторга

Глава Минпромторга России Денис Мантуров счел возможным продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2028 года, сообщает «РИА Новости».

«Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года», — сказал Мантуров журналистам после пуска ракеты «Союз-2.1б» с «Восточного».

По его словам, согласно выводам Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», неразрешимых технических проблем, которые могли бы помешать продлению срока функционирования МКС после 2024 года, не обнаружено.

В июле глава «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту Владимиру Путину, что Россия окончательно уйдет с МКС после 2024 года. По его словам, к этому времени должно начаться строительство собственной орбитальной станции.

Позднее он уточнил, что российская сторона начнет процесс выхода из проекта МКС после 2024 года, но точная дата будет зависеть от состояния станции.

В NASA, в свою очередь, заявляли о намерении продолжать работать на станции до 2030 года, после сворачивания российской миссии.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Reg Speller / Getty Images Как не сломаться из-за «черных лебедей» и развить в себе антихрупкость
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Lada дорожает, китайские бренды — демпингуют. На чем будет ездить Россия
Статьи
Pro
Фото: Vidar Nordli Mathisen / Unsplash Привычные инструменты продажи жилья перестают работать. Что может помочь
Статьи
Pro
Иностранец требует от АО или ООО ценные данные. Почему суд его поддержит
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Трассономика»: почему снижение налогов может погубить экономику Британии
Статьи
Pro
«Психология влияния» Роберта Чалдини: как эта книга учит убеждать
Саммари
Pro
Фото: Sergio Perez / Reuters Я неудавшийся архитектор: как основатель Zara руководил компанией
Статьи
Pro
Фото: Jed Jacobsohn / Getty Images Гиперактивность у ребенка: как отличить норму от СДВГ
Инструкции

В августе все страны, участвующие в проекте МКС, в том числе Россия, подтвердили намерение продолжать работы на орбите после 2024 года.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Денис Мантуров МКС
Материалы по теме
Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту пристыковался к МКС
Технологии и медиа
«Роскосмос» пообещал работать с NASA «так долго, как можно представить»
Технологии и медиа
NASA выразило надежду на продолжение перекрестных полетов с «Роскосмосом»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter