Глава Минпромторга Мантуров счел возможным продлить эксплуатацию МКС до 2028 года

Мантуров счел возможным продлить эксплуатацию МКС до 2028 года

Работа МКС может быть продлена «на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года», сказал глава Минпромторга

Глава Минпромторга России Денис Мантуров счел возможным продлить работу Международной космической станции (МКС) до 2028 года, сообщает «РИА Новости».

«Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года», — сказал Мантуров журналистам после пуска ракеты «Союз-2.1б» с «Восточного».

По его словам, согласно выводам Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», неразрешимых технических проблем, которые могли бы помешать продлению срока функционирования МКС после 2024 года, не обнаружено.

В июле глава «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту Владимиру Путину, что Россия окончательно уйдет с МКС после 2024 года. По его словам, к этому времени должно начаться строительство собственной орбитальной станции.

Позднее он уточнил, что российская сторона начнет процесс выхода из проекта МКС после 2024 года, но точная дата будет зависеть от состояния станции.

В NASA, в свою очередь, заявляли о намерении продолжать работать на станции до 2030 года, после сворачивания российской миссии.

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В августе все страны, участвующие в проекте МКС, в том числе Россия, подтвердили намерение продолжать работы на орбите после 2024 года.