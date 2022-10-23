«Роскосмос»: первый российский интернет-спутник выведен на орбиту

Первый российский интернет-спутник вышел на орбиту

Спутник «Скиф-Д», запущенный вечером 22 октября в рамках проекта по расширению доступа к высокоскоростному интернету «Сфера», выведен на орбиту, сообщает госкорпорация «Роскосмос». Также на орбиту вывели три низкоорбитальных аппарата «Гонец-М». Ракета со спутниками на борту стартовала с космодрома «Восточный» в 22:57.

«Спутник-демонстратор «Скиф-Д» предназначен <...> для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса», — отмечается в сообщении.

Проект «Сфера» направлен на ликвидацию так называемого «цифрового неравенства», поскольку обеспечение доступа в интернет посредством спутников позволит предоставить доступ в Сеть на территориях, где невозможно проложить оптоволокно, например, в высоких широтах, зонах тайги, тундры и вечной мерзлоты.

В него войдут пять спутниковых группировок связи («Ямал», «Экспресс-РВ», «Экспресс», «Скиф» и «Марафон») и пять спутниковых группировок дистанционного зондирования Земли («Беркут-Х», «Беркут-О», «Беркут-ВД», «Беркут-С» и «Смотр»). Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что планируется создать более 600 спутников.

Куратор проекта Сергей Прохоров говорил, что «Сфера» составит конкуренцию программе Starlink американской компании Илона Маска SpaceX и британской OneWeb на рынке телекоммуникационных услуг.