В России начались продажи новых iPhone

С 23 октября россияне могут приобрести iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Стоимость новых моделей составит от 79,9 тыс. и от 99,9 тыс. соответсвенно. Продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max начнутся в России с середины ноября

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В России стартовали продажи новых моделей смартфонов от Apple — iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

В России iPhone 12 будет стоить от 79,99 тыс. до 94,99 тыс. руб. в зависимости от объема памяти, а iPhone 12 Pro — от 99,99 тыс. до 129,99 тыс. руб.

Предзаказы на новые смартфоны открылись в полночь 21 октября. Как сообщил «РИА Новости» вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин, спрос на новые iPhone сопоставим с предзаказами на предыдущие модели. Чаще всего предзаказ оформляют жители Москвы, Казани, Краснодара, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, уточнил он. В пресс-службе МТС в свою очередь агентству сказали, что по сравнению с прошлым годом число предзаказов выросло в полтора раза. Также повышение спроса на новые модели iPhone по сравнению с прошлым годом заметили в «М.Видео-Эльдорадо» и «Билайне», предает агентство.

Ретейлеры отметили, что наибольший интерес у покупателей вызвал впервые появившийся у iPhone синий цвет, указывает агентство. Так, в re: Store весь топ-3 предзаказа занял iPhone 12 Pro в цвете «тихоокеанский синий» с объемом памяти по убыванию: 256 Гб, 128 Гб и 512 Гб. На втором месте по популярности следует цвет графитовый, с объемом памяти 256 Гб, рассказали в пресс-службе ретейлера. На лидерство синего смартфона в предзаказе также указали в «Связном», «М.Видео-Эльдорадо», «Билайн» и другие ретейлеры.

Apple 13 октября представила четыре новые модели смартфонов: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G.