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Технологии и медиа ,  
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Samsung сообщил о деталях и цене Galaxy S20 FE

Cмартфон Galaxy S20&nbsp;Fan Edition (FE)
Cмартфон Galaxy S20 Fan Edition (FE) (Фото: samsungsamrus / VK)

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics рассказал о деталях и стоимости на новый смартфон Galaxy S20 FE. Соответствующее сообщение от компании поступило в РБК.

У устройства 6,5-дюймовый безрамочний Super AMOLED экран с диагональю 6,5 дюйма (полный прямоугольник) или 6,4 дюйма (с учетом скругленных углов). Устройство оснащено батареей емкостью 4500 мАч. Кроме того, смартфон поддерживает беспроводную и обратную зарядку PowerShare и мгновенно подключается к другим продуктам экосистемы Galaxy, таким как Galaxy Buds Live и Galaxy Watch, передают в компании.

Еще Galaxy S20 FE оснащен 32-мегапиксельной селфи и тройной основной камерой с технологией объединения четырех пикселей в один.

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Galaxy S20 FE доступен в шести цветах: красный, оранжевый, лаванда, мята, синий и белый.

Продажи смартфона стартуют с 9 октября 2020 года, модель будет доступна в официальном интернете и фирменных магазинах Samsung, а также у партнеров бренда по рекомендованной цене 49 990 руб.

В августе Samsung Electronics представил новую линейку смартфонов Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra. Их рекомендованная цена для продажи составила 79,9 и 99,9 тыс. руб. за версию с 256 Гб соответственно.

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