Samsung сообщил о деталях и цене Galaxy S20 FE

Cмартфон Galaxy S20 Fan Edition (FE) (Фото: samsungsamrus / VK)

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics рассказал о деталях и стоимости на новый смартфон Galaxy S20 FE. Соответствующее сообщение от компании поступило в РБК.

У устройства 6,5-дюймовый безрамочний Super AMOLED экран с диагональю 6,5 дюйма (полный прямоугольник) или 6,4 дюйма (с учетом скругленных углов). Устройство оснащено батареей емкостью 4500 мАч. Кроме того, смартфон поддерживает беспроводную и обратную зарядку PowerShare и мгновенно подключается к другим продуктам экосистемы Galaxy, таким как Galaxy Buds Live и Galaxy Watch, передают в компании.

Еще Galaxy S20 FE оснащен 32-мегапиксельной селфи и тройной основной камерой с технологией объединения четырех пикселей в один.

Galaxy S20 FE доступен в шести цветах: красный, оранжевый, лаванда, мята, синий и белый.