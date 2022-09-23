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Больше 1 млн москвичей посмотрели обращение Путина о мобилизации

Доля московской телеаудитории обращения Владимира Путина по референдумам в Донбассе и частичной мобилизации составила 66%, подсчитали в Mediascope. Ажиотаж вызвали и новостные выпуски федеральных телеканалов, вышедшие накануне
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Совокупная доля московских телезрителей старше четырех лет, смотревших обращение президента Владимира Путина 21 сентября в прямом эфире, то есть с 9:00 до 9:14 мск, составила 66%. Такие данные по запросу РБК представила исследовательская компания Mediascope. Аудитория трансляции по всем передававшим ее федеральным каналам в столице составила 1,1 млн человек, охват (то есть, количество тех, кто смотрел обращение хотя бы одну минуту) — почти 1,3 млн человек. Всего обращение смотрели 7,2% жителей Москвы. 

Больше всего телезрителей смотрели трансляцию обращения Путина на канале «Россия 1» — 291,6 тыс. москвичей. За прямым эфиром на «Первом», в свою очередь, следили 290 тыс. жителей столицы, на «России 24» — 120 тыс. Обращение также транслировали РЕН ТВ (104,8 тыс.), «Пятый» (102,9 тыс.), «Соловьев Live» (59,9 тыс.), «Москва 24» (51,4 тыс.), «Мир» (37,6 тыс.) и «Звезда» (25,6 тыс.).

Накопленный охват с учетом повторов обращения Путина, которые в разное время выходили на протяжении 21 сентября на многих каналах (всего Mediascope учитывает 30 таких повторов), составил 3,6 млн москвичей, или 24,2% жителей столицы.

Московская телеаудитория обращения Путина к россиянам по поводу признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, которое выходило в эфир 21 февраля, составляла 3,3 млн человек (тогда Mediascope приводил предварительные подсчеты). Ту трансляцию смотрели 22,4% жителей столицы, доля аудитории составила 67,8%. Однако обращение по ДНР и ЛНР выходило в прайм-тайм, с 21:40 до 22:36 мск.

Данные Mediascope по Москве также показывают и высокую степень ожидания обращения Путина и внимания к выходившим накануне новостным выпускам. Первоначально источники РБК, близкие к администрации президента, сообщали, что Путин мог выступить с обращением по поводу референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей до конца дня 20 сентября. В результате аудитория временного слота с 21:00 до 22:00 мск на «Первом канале» (показ новостной программы «Время») в этот день была почти в два раза выше аналогичного показателя предыдущих эфиров — 842,9 тыс. москвичей против, например, 421,5 тыс. днем ранее или 349,6 тыс. неделей ранее. Эфир «Первого» с 20:00 до 21:00 мск 20 сентября смотрели 534,7 тыс. жителей столице, днем ранее этот показатель был 260,3 тыс., неделей ранее — 330,6 тыс.

«Вести» на «России 1» накануне обращения президента также собрали большую, чем обычно, аудиторию: временной слот с 20:00 до 21:00 мск смотрели 923,6 тыс. москвичей, днем ранее этот показатель составлял 739,8 тыс. Однако после 21:00 результаты телесмотрения стали в целом сопоставимыми с предыдущими периодами.

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам утром 21 сентября. Тогда он сообщил о подписании указа о частичной мобилизации, заявив, что призыву будут подлежать граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу. Президент назвал такое решение «в полной мере адекватным угрозам», с которыми сталкивается страна.

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10 главных вопросов о частичной мобилизации
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Накануне обращения президента Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки в законопроект об изменениях в Уголовный кодекс. В документе предлагается считать периоды мобилизации, военного положения и военного времени отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений. В УК вносятся новые статьи: «Добровольная сдача в плен» (ст. 352.1, до десяти лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены), «Мародерство» (ст. 356.1, до 15 лет).

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Евгения Стогова Евгения Стогова
Владимир Путин частичная мобилизация Mediascope телеканалы Военная операция на Украине
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