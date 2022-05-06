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«Яндекс» сменил название своей «дочки» в Финляндии

Смену названия в компании объяснили тем, что дата-центр «в основном используется для международных сервисов, которые не используют бренд «Яндекса». Ранее дата-центр в Мянтсяля столкнулся с проблемами с поставщиком электроэнергии
«Яндекс» YNDX ₽1 688 -2,68% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Яндекс» сменил название своего юридического лица в Финляндии на Global DC Oy, сообщил РБК представитель компании.

«Мы подали заявку на изменение названия в 2022 году, поскольку наш дата-центр в Финляндии в основном используется для международных сервисов, которые не используют бренд «Яндекса», — сказал представитель.

Ранее 6 мая финская Yle сообщила, что, по словами министра транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакки, «Яндекс» находится под «особым контролем» финских властей. Ведомство следит за действиями российской компании в период спецоперации на Украине и обновляет свои оценки. Глава финского центра кибербезопасности Саули Пальман при этом отметил, что нет признаков того, что дата-центр «Яндекса» представляет угрозу безопасности Финляндии.

Финский дата-центр «Яндекса» отключили от электропитания
Технологии и медиа
Фото:Олег Яковлев / РБК

В конце апреля дата-центр «Яндекса» в финском Мянтсяля отключили от основного источника электропитания и переключили на дизельный генератор. В финской энергетической компании lmatar Energy Oy подтвердили отключение электричества в дата-центре, однако не назвали причины.

Руководитель эксплуатации дата-центров «Яндекса» Алексей Жумыкин сообщил Yle 6 мая, что компания пока не нашла поставщика энергии для ЦОД в Мянтсяля. Несколько компаний отказались сотрудничать по формальным причинам, хотя «Яндекс» предоставил им доказательства финансовой и операционной устойчивости. «Есть еще несколько вариантов, которые мы активно прорабатываем. Все наши усилия сосредоточены сейчас на продлении контрактов на поставку, чтобы мы могли вернуться к нормальной работе», — отметил Жумыкин.

ЦОД в Мянтсяля — один из пяти дата-центров «Яндекса», который был построен в 2014 году и используется для работы с зарубежными компаниями. Как сказано в официальном видеоролике «Яндекса», этот ЦОД подключен к двум независимым источникам энергии по 110 киловольт каждый и собственным дизельным генераторам. Часть генерируемого дата-центром тепла используется для нагрева воды примерно в тысяче домов округа в Финляндии. Кроме того, «Яндекс» является крупнейшим налогоплательщиком муниципалитета Мянтсяля.

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«Яндекс» опроверг планы разделения на российскую и международную компании
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Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

«Яндекс» не попал под санкции стран Запада, но в середине марта ограничения ввели против Тиграна Худавердяна, занимавшего пост главного управляющего директора Yandex N.V. (головная компания группы).

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Юлия Выродова Юлия Выродова, Дарья Чебакова Дарья Чебакова
«Яндекс» Финляндия ИТ-компании название
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