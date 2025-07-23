Бизнес выступил против создания национального аналога SAP

Игроки рынка не видят необходимости в создании национальной ERP-системы. По их мнению, проект будет дублировать существующие, нецелесообразно расходовать госденьги и противоречить механизму «рынок в обмен на инвестиции»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Бизнес выступил против создания консорциума для разработки национальной ERP-системы, следует из протокола заседания правления Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, включает крупнейшие компании по разработке и внедрению программного обеспечения, дистрибуции, системной интеграции; в составе правления — президент группы «Ланит» Филипп Генс, владелец 1С Борис Нуралиев, гендиректор ГК «Астра» Илья Сивцев и др.). Копия документа от 15 июля есть у РБК, ее подлинность подтвердил глава АПКИТ Николай Комлев.

ERP — это программа для управления основными бизнес-процессами предприятия. В июне правительство поручило Минцифры до четвертого квартала сформировать предложения о составе участников и регламенте работы консорциума для разработки национального ERP. Инициатива появилась после того, как основной бенефициар «Севергрупп» Алексей Мордашов сообщил на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), что группа до сих пор не нашла российскую ERP-систему на замену немецкой SAP.

По словам Комлева, на заседании члены правления АПКИТ пришли к выводу, что нецелесообразно расходовать государственные деньги на создание национальной ERP, когда на рынке есть зрелые решения. Также, по их мнению, проект противоречит политике правительства, которое в 2023 году предложило механизм «рынок в обмен на инвестиции» (компании инвестируют миллиарды в доработку своих программ в обмен на упрощенные процедуры госзакупок).

Представитель Минцифры сообщил РБК, что ведомство пока прорабатывает состав участников нового консорциума, финального перечня нет. «Говоря о консорциуме, мы имеем в виду крупных заказчиков, ориентированных на внедрение российских разработок, представленных в составе профильного Центра компетенций разработки (ЦКР). Консорциум должен аккумулировать стоп-факторы перехода компаний на российские ERP, найти путь их преодоления и сказать, чем тут может помочь государство», — пояснил он, отметив, что сейчас ряд российских компаний ведет эту работу на базе Национального центра компетенций по информсистемам управления холдингом (АНО НЦК ИСУ). Как уточнил гендиректор НЦК ИСУ Кирилл Семион, этот центр не занимается разработкой софта, а разрабатывает методологию для создания отечественных ERP.

Как крупный бизнес замещает SAP

В 2022 году крупнейший разработчик ERP-систем в мире немецкая SAP приостановила работу в России. Сейчас ее решения продолжают работать у некоторых клиентов, но без обновления и технической поддержки от разработчика. По оценке Комлева, не менее 70–75% предприятий сейчас используют отечественные ERP. Среди них около 80% рынка у 1С, остальное делят между собой «Галактика ERP» (разработчик — корпорация «Галактика»), «Турбо ERP» («Консист»), Global ERP («Бизнес Технологии») и другие.

В 2024 году Мордашов на ЦИПРе сообщил, что «Севергрупп» вместе с «Сибур Холдингом» намерена создать российский аналог SAP. Вложения в проект оценивались в $1 млрд, а срок реализации — в пять лет. Но год спустя бизнесмен объявил о закрытии проекта из-за более высокой стоимости и длительности, чем планировалось. Также он рассказал, что в течение года «Севергрупп» тестировала продукт «Турбо ERP», но он не соответствовал требованиям заказчика. Сейчас компания тестирует систему Global ERP. В июне, отвечая на вопрос премьер-министра Михаила Мишустина, планирует ли Индустриальный центр компетенций (ИЦК) «Металлургия» разрабатывать ERP-систему, Мордашов сказал, что эта работа «слишком объемная и дорогостоящая» и что пока такого решения нет.

ИЦК и ЦКР были созданы летом 2022-го по поручению правительства; первые — для замещения зарубежных IT-решений в ключевых отраслях экономики, вторые — для развития общесистемного и прикладного софта.

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко отметил, что на базе ИЦК идет доработка и внедрение уже существующих на рынке ERP. По его словам, переход даже на существующую систему — это большие затраты для компаний, такие проекты требуют донастройки. Как пояснил Комлев, тиражируемую ERP-систему не разрабатывает ни один ИЦК, так как их задача — сделать отраслевые решения, а не полноценную систему. В ЦКР ERP основные разработчики ERP дорабатывают свои продукты и «единой или новой ERP там не разрабатывают», сообщил Комлев.

По словам представителя «Севергрупп», там понимают необходимость замены зарубежной ERP на отечественную, так как на горизонте пяти-семи лет при отсутствии регулярных обновлений SAP устареет. Компания ведет переговоры о повторном создании консорциума для доработки отечественной ERP.

РЖД выбрали платформу ERP от 1С, сообщил представитель компании. Уже готовы к использованию модули закупочной и договорной деятельности, часть функционала бухгалтерского и налогового учета и др. Полностью перейти на продукт 1С РЖД планируют в 2027 году.

По словам представителя «Росатома», госкорпорация также внедряет систему от 1С. Она удовлетворяет потребностям бизнес-подразделений компании, а недостающий функционал разрабатывает «Гринатом» (входит в корпорацию). «Ростех» совместно с 1С разрабатывает и внедряет ERP-платформу на предприятиях Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации, заявил представитель этой госкорпорации. В дальнейшем планируют внедрить ее и на других предприятиях.

Нужен ли новый консорциум

Директор департамента «Бизнес-приложения» компании «Рексофт» Евгений Завьялов назвал позицию АПКИТ понятной, так как текущий объем рынка ERP и темпы роста не выдержат еще одного игрока. С другой стороны, ни одна российская ERP-система не удовлетворяет всем потребностям крупных компаний. Корпорация «Галактика» поддерживает идею создания консорциума, но только при участии в нем вендоров наряду с крупнейшими пользователями, пояснил РБК представитель компании. Объединение без разработчиков вряд ли будет эффективным, а при их участии позволит оптимизировать затраты на доработку и внедрение.

Замгендиректора по науке компании «СиСофт Девелопмент» Михаил Бочаров не верит в реализацию очередного проекта по созданию национальной ERP — он ссылается на коррупционные риски и нереалистичные сроки госпроектов в IT. Также, по его мнению, разработка такой системы повредит конкуренции — появится искусственная монополия, а это лишит существующих игроков желания развивать свои продукты.

По мнению главы группы «УльтимаТек» Павла Растопшина, более эффективным для ускорения замещения SAP в крупных компаниях может стать признание ERP-систем частью критической информационной инфраструктуры (к ней относятся сети связи и информсистемы госорганов, финансовых, энергетических и других компаний). «Кроме того, тысячи ERP-экспертов сегодня заперты внутри крупных холдингов на поддержке устаревших SAP- или Oracle-ландшафтов. Нужно запускать больше проектов по внедрению российских ERP, высвобождая человеческий капитал. Эти специалисты и станут драйвером перехода», — заключил эксперт.