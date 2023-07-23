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Twitter откажется от птички

Илон Маск объявил, что Twitter откажется от логотипа-птички
Владелец Twitter, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал вариант нового логотипа: это буква X на черном фоне
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Владелец Twitter, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск объявил, что соцсеть откажется от птички.

«И скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и — постепенно — со всеми птицами», — написал он в Twitter .

Маск опубликовал вариант нового логотипа: это буква X на черном фоне.

Второй богатейший человек мира по версии Forbes (его состояние — $236,5 млрд) купил Twitter в октябре прошлого года за $44 млрд и возглавил соцсеть, после чего начал менять платформу. Так, синяя галочка, которая означала, что аккаунт верифицирован, стала платной — ее можно приобрести за $8 в месяц. Кроме того, миллиардер уволил значительную часть сотрудников, ограничил доступ сторонних приложений к API платформы и ввел ограничение на количество доступных для чтения твитов для пользователей, не оформивших подписку.

В мае Маск объявил, что покинет должность генерального директора Twitter, и сообщил, что его заменит глава отдела рекламы в компании NBCUniversal Линда Яккарино, сам он продолжит заниматься разработкой и новыми технологиями.

После покупки Twitter Маском в соцсети почти не осталось сотрудников, которые занимались бы модерацией и отслеживали публикации пользователей с пропагандой и дезинформацией, сообщало Би-би-си.

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Из-за его стиля руководства Twitter стали покидать крупные рекламодатели. От размещения рекламы отказались, в частности, Mondelez, Carlsberg и United Airlines. Уход компаний лишил Twitter около 50% доходов.
Из-за этого Маск лично звонил главам некоторых компаний, ругал их за отказ от рекламы и угрожал публично их опорочить, писала газета Financial Times.

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Елена Чернышова
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Илон Маск

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