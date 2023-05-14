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Новый гендиректор Twitter впервые отреагировала на свое назначение Маском

Новый гендиректор Яккарино заявила о желании вместе с Маском трансформировать Twitter
Яккарино, которую Маск назначил вместо себя гендиректором Twitter, заявила, что ее вдохновляет присущее бизнесмену «видение будущего» и она готова работать с ним над трансформацией соцсети
Линда Яккарино
Линда Яккарино (Фото: Christoph Hardt / ZUMA Press / Global Look Press)

Новый генеральный директор Twitter Линда Яккарино поблагодарила владельца соцсети Илона Маска за назначение в твите в своем аккаунте, это ее первая реакция на это событие.

«Меня давно вдохновляет ваше видение создания светлого будущего. Я рада помочь донести это видение до Twitter и трансформировать этот бизнес вместе», — написала она, обращаясь к Маску.

Маск, который приобрел Twitter в октябре прошлого года и стал гендиректором, 11 мая заявил, что покинет данный пост. Он указал, что уже нашел преемницу, но не назвал ее имя. На следующий день он сообщил, что это Яккарино — экс-глава отдела продаж рекламы американской медиакомпании NBC Universal.

Маск рассказал, что она в работе «сосредоточится в первую очередь на бизнес-операциях», а он сам будет заниматься «дизайном продукта и новыми технологиями».

The Wall Street Journal описывала Яккарино как специалиста с «тесными связями с маркетологами и рекламными агентствами». Это, отмечала газета, то, что сейчас нужно для Twitter: соцсети испытывает трудности с рекламой. Издание со ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower указывало, что из 100 крупнейших рекламодателей в Twitter (до его приобретения Маском) 37 ничего не тратили на рекламу в соцсети в первом квартале этого года, еще 24 бренда сократили свои рекламные расходы в Twitter более чем на 80%. Уход рекламодателей из соцсети произошел именно на фоне приобретения ее Маском.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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