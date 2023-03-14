Украина запустила производство снарядов для танков за границей

Украина в партнерстве со страной НАТО начала производить снаряды для танков за границей

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Украинский государственный концерн «Укроборонпром» начал производить 125-мм снаряды для танковой пушки в партнерстве со страной НАТО за границей. Об этом концерн сообщил в своем телеграм-канале.

Производство снарядов вынесено за пределы страны «из соображений безопасности», но осуществляется специалистами из Украины, поясняется в публикации. «По заказу Министерства обороны Украины уже поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80», — сообщил «Укроборонпром».

В какой именно стране НАТО производятся боеприпасы, не сообщается.

125-мм снаряды для танковой пушки — это второй боеприпас, который производится в партнерстве со страной НАТО, отмечает «Укроборонпром». Другой боеприпас, который Украина производит в партнерстве с НАТО, — 120-мм минометные мины.

В феврале 2023 года Financial Times писала, что европейские арсеналы техники начали пустеть из-за отправки боеприпасов на Украину. По данным издания, Украина использует ежедневно 5–6 тыс. артиллерийских снарядов, что сравнимо с потребностями небольшой европейской страны за год в мирное время. В связи с этим европейские производители столкнулись с кризисом в цепочке военных поставок.

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