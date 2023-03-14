Украина запустила производство снарядов для танков за границей

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 80,52 (-0,09) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 75,19 (-0,27) Инвестиции, 16:38
«Локомотив» выпустил в матче Кубка России дисквалифицированного капитана Спорт, 19:12
Крах банков Silvergate и Signature создал новые проблемы для клиентов FTX Крипто, 19:10
МИД Британии заявил, что конфисковать российские активы не так просто Политика, 19:08
Брокеры «Финам» и РСХБ получили ответы от Clearstream о переводе активов Инвестиции, 19:03
Украина попросила Финляндию передать ей четыре поезда Allegro Политика, 19:02
Volkswagen назвал сроки продажи значительной части активов в России Авто, 18:53
В центре Мелитополя взорвался автомобиль Политика, 18:48
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Люди Севера: что значат традиционные этносы для экономики Арктики РБК+, 18:47
Прокуратура проверит права работников Wildberries из-за забастовки Общество, 18:42
Уволенный из МХТ Дмитрий Назаров опроверг сообщения о переезде в Израиль Life, 18:40
Кремлев сравнил идею альтернативного ЧМ по боксу с «комаром против слона» Спорт, 18:40
Лавров призвал ООН потребовать от Киева «прекратить произвол» против УПЦ Политика, 18:38
Фоторобот от нейросети: угадайте литературного преступника. Рандомайзер РБК и more.tv, 18:35
В России появятся госномера с новыми регионами: что изменилось Авто, 18:34
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Украина запустила производство снарядов для танков за границей

Украина в партнерстве со страной НАТО начала производить снаряды для танков за границей
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украинский государственный концерн «Укроборонпром» начал производить 125-мм снаряды для танковой пушки в партнерстве со страной НАТО за границей. Об этом концерн сообщил в своем телеграм-канале.

Производство снарядов вынесено за пределы страны «из соображений безопасности», но осуществляется специалистами из Украины, поясняется в публикации. «По заказу Министерства обороны Украины уже поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80», — сообщил «Укроборонпром».

В какой именно стране НАТО производятся боеприпасы, не сообщается.

125-мм снаряды для танковой пушки — это второй боеприпас, который производится в партнерстве со страной НАТО, отмечает «Укроборонпром». Другой боеприпас, который Украина производит в партнерстве с НАТО, — 120-мм минометные мины.

В феврале 2023 года Financial Times писала, что европейские арсеналы техники начали пустеть из-за отправки боеприпасов на Украину. По данным издания, Украина использует ежедневно 5–6 тыс. артиллерийских снарядов, что сравнимо с потребностями небольшой европейской страны за год в мирное время. В связи с этим европейские производители столкнулись с кризисом в цепочке военных поставок.

Москва поставки вооружений Киеву западными странами осуждает. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что это «только подливает масло в огонь».

Читайте на РБК Pro
Комната депрессии: почему из-за беспорядка ухудшается самочувствие
«Все зашло слишком далеко»: Брэд Питт — о борьбе с алкоголизмом
«Костяшки домино падают»: повторится ли в США сценарий 2008 года
«Он меня бесит»: как быть, если коллега действует на нервы
Теги
Украина оружие боеприпасы НАТО
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Боррель заявил о готовности ЕС передать Украине «оставшиеся боеприпасы»
Политика
Британия пообещала поставить Киеву боеприпасы на $304 млн в 2023 году
Политика
Минфин ФРГ раскритиковал Минобороны за просьбу о деньгах на боеприпасы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter