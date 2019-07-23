РСПП нашел в приказе Минкомсвязи требование перевести весь Рунет на VPN

Предлагаемые Минкомсвязью в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» меры защиты от фишинга, или подмены сайтов, потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN, что малореально, указали эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на проект приказа ведомства.
Согласно проекту Минкомсвязи, участники рынка должны обеспечить защиту от несанкционированного доступа к оборудованию и программному обеспечению, используемым для определения сетевого адреса сайта в случае введения названия домена в адресной строке браузера. Однако, отмечают эксперты РСПП, технически передаваемая информация «может быть просмотрена на транзитном уровне, скопирована, потом распространена и пр., поскольку это позволяют существующие интернет-протоколы (DNS, DNSSEC)». Для обеспечения защиты, на которую указывает Минкомвязь, необходимо, чтобы все операторы создавали VPN-соединения от национальной системы доменных имен к каждому ресурсу в Рунете, что, по мнению РСПП, налагает «существенные необоснованные обременения на всех участников рынка, не предусмотренные федеральным законом».
Представитель Минкомсвязи не ответил на запрос РБК на момент публикации материала, однако из данных на портале Regulation.gov.ru следует, что министерство не учло замечания РСПП.
Что предусматривает закон о «суверенном Рунете»
Закон о «суверенном Рунете» обязывает операторов связи обеспечить установку на сетях специального оборудования, которое им предоставит Роскомнадзор. В случае возникновения угроз ведомство сможет управлять через него маршрутами интернет-трафика, пропуская его только по внутрироссийским сетям, а также фильтровать трафик, блокируя доступ к запрещенным в России сайтам (сейчас это делают сами провайдеры).
К 1 января 2021 года должна быть создана национальная система доменных имен, которая будет дублировать список доменных имен и номеров автономных систем, делегированных российским пользователям. Эти меры должны защитить российский сегмент интернета от внешних угроз. Расходы на реализацию законопроекта могут составить более 30 млрд руб. Закон о «суверенном Рунете» начнет действовать с 1 ноября 2019 года.
Ряд требований закона уточняется в подзаконных актах. В конце мая — начале июня Минкомсвязь и Роскомнадзор разместили их проекты на портале Regulation.gov.ru. Ранее РСПП уже критиковал некоторые, указывая, что описанные в них требования могут привести к снижению скорости доступа к сайтам и потребовать от операторов миллиардных затрат на модернизацию оборудования.