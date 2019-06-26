РСПП нашел в документах Минсвязи угрозу ограничения доступа в Рунет

Реализация разработанных Минкомсвязью требований к закону о «суверенном Рунете» может привести к снижению скорости доступа к сайтам и потребовать от операторов миллиардных затрат на модернизацию оборудования, предупредил РСПП

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Рабочая группа при комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи проанализировала проекты нормативных актов, подготовленных для реализации закона «о суверенном Рунете», следует из письма президента РСПП Александра Шохина на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова (копия есть у РБК, представитель союза подтвердил, что оно было отправлено).

Закон о «суверенном Рунете» обязывает операторов связи обеспечить установку на сетях специального оборудования, которое им предоставит Роскомнадзор. В случае возникновения угроз ведомство сможет управлять через него маршрутами интернет-трафика и фильтровать трафик, блокируя доступ к запрещенным в России сайтам (сейчас это делают сами провайдеры).

Ряд требований закона уточняется в подзаконных актах, например список угроз, при которых будет включаться маршрутизация трафика. В конце мая-начале июня Минкомсвязь и Роскомнадзор разместили их проекты на портале Regulation.gov.ru.

Документы, которые проанализировали эксперты РСПП, описывают порядок централизованного управления сетью, проведения учений по обеспечению устойчивого функционирования интернета и требования к функционированию технических и программных средств, используемых для выявления в интернете сетевых адресов, соответствующих доменным именам.