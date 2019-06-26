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РСПП нашел в документах Минсвязи угрозу ограничения доступа в Рунет
Реализация разработанных Минкомсвязью требований к закону о «суверенном Рунете» может привести к снижению скорости доступа к сайтам и потребовать от операторов миллиардных затрат на модернизацию оборудования, предупредил РСПП
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Рабочая группа при комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи проанализировала проекты нормативных актов, подготовленных для реализации закона «о суверенном Рунете», следует из письма президента РСПП Александра Шохина на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова (копия есть у РБК, представитель союза подтвердил, что оно было отправлено).

Закон о «суверенном Рунете» обязывает операторов связи обеспечить установку на сетях специального оборудования, которое им предоставит Роскомнадзор. В случае возникновения угроз ведомство сможет управлять через него маршрутами интернет-трафика и фильтровать трафик, блокируя доступ к запрещенным в России сайтам (сейчас это делают сами провайдеры).

Ряд требований закона уточняется в подзаконных актах, например список угроз, при которых будет включаться маршрутизация трафика. В конце мая-начале июня Минкомсвязь и Роскомнадзор разместили их проекты на портале Regulation.gov.ru.

Документы, которые проанализировали эксперты РСПП, описывают порядок централизованного управления сетью, проведения учений по обеспечению устойчивого функционирования интернета и требования к функционированию технических и программных средств, используемых для выявления в интернете сетевых адресов, соответствующих доменным именам.

Что не устраивает РСПП

  • Несколько пунктов проектов противоречит закону, поскольку из них вытекает, что операторы связи должны будут постоянно направлять весь трафик на специальное оборудование противодействия угрозам, которое им предоставит Роскомнадзор. Но согласно закону это должно происходить только в рамках централизованного управления сетью связи при появлении угрозы.
  • Технические средства, которые используются для определения, какому сетевому адресу соответствует определенное доменное имя, должны взаимодействовать с информационными системами органов и организаций по всей стране. По мнению экспертов РСПП, это невыполнимо, поскольку на 1 января в России было более 3,74 млн организаций, большинство из которых использует по нескольку информационных систем (бухгалтерского, кадрового учета и т.д.). Кроме того, такие системы могут не поддерживать возможность работы в интернете, содержать данные, относящиеся к государственной, банковской и другим видам тайн.
  • Документы требуют вносить информацию о сбоях в работе технических средств, софта и средств связи в специальный журнал, но не ясно, какие именно средства являются предметом регулирования. В РСПП указывают, что средства связи осуществляют триллионы операций, а выполнение требований проекта может привести к снижению скорости передачи информации и невозможности предоставить доступ к интернету. Модернизация этих средств может стоить десятки миллиардов рублей и потребует не менее двух лет.
  • При обращении к национальной системе доменных имен предельная временная задержка, согласно документам, должна составлять не более пяти минут. У большинства операторов связи этот показатель составляет менее 8 мс. Увеличение срока задержки может негативно повлиять на качество услуг.
  • В проекте не указано, какие мероприятия и как операторы должны будут проводить для отработки угроз, и в РСПП опасаются, что в итоге организация и проведение учений обернутся дополнительными затратами для компаний, потерей их доходов, причинением ущерба, в том числе третьим лицам, снижением качества предоставления услуг связи.

Представитель Минкомсвязи не стал комментировать замечания РСПП, отметив, что они пока не получили письмо союза. Из информации на Regulation.gov.ru следует, что Минкомсвязь частично учла замечания РСПП: например, из приказа будет убран пункт о предельной пятиминутной задержке при обращении к Национальной системе доменных имен.

Авторы: Александра Посыпкина, Анна Балашова, Мария Коломыченко, Евгения Баленко
Теги: Минкомсвязь, РСПП, Рунет, операторы связи
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