Матвиенко заявила об отсутствии у властей планов по ограничению Рунета

Закон о суверенном Рунете, по словам спикера Совфеда, был принят, чтобы защитить пользователей русскоязычного сегмента от кибератак. Других намерений ограничивать возможности пользователей в Сети у властей нет, заверила Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что ни у российского правительства, ни у представителей Федерального собрания нет планов относительно ограничений свободы россиян в интернете. Об этом она заявила, выступая на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», трансляция с этого мероприятия велась на его канале в YouTube.

Об обсуждении в обществе некоторых инициатив, которые призваны начать регулирование действий в Сети, Матвиенко отозвалась как об истерии. Такая реакция, уверена спикер верхней палаты парламента, «правильная: чтобы власть не расслаблялась». Но информация, которая появляется в такие моменты, продолжила Матвиенко, «не всегда соответствует действительности».

«Ну невозможно закрыть интернет», — заявила спикер Совфеда, отметив, что Сеть — это очень полезная вещь. Однако вместе с «огромной пользой» интернет «несет и целый ряд угроз», уверена Матвиенко. Так, по ее мнению, необходимо блокировать «вредоносные сайты, которые способствуют распространению наркомании, суицидов, терроризма, экстремизма и иных негативных вещей, <...> чтобы не росла агрессия». В этом, отметила Матвиенко, «солидарно общество и все страны».