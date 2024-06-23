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Технологии и медиа ,  
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FT сообщила о перестановках в руководстве X из-за давления Маска

Маск давит на гендиректора X Яккарино, требуя сокращения издержек. На этом фоне она уволила свою правую руку — главу отдела бизнес-операций Бенарроха, который заранее не уведомил клиентов об обновлении политики платформы
Линда Яккарино
Линда Яккарино (Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Генеральный директор X (бывшая Twitter) Линда Яккарино провела кадровые перестановки в руководстве платформы из-за давления со стороны владельца компании Илона Маска, который требует сократить издержки и увеличить доходность, сообщает Financial Times.

В июне гендиректор уволила главу отдела бизнес-операций X Джо Бенарроха, которого FT называет правой рукой Яккарино. В компанию он пришел прошлым летом, а ранее вместе с Яккарино работал в NBCUniversal.

По словам источников, поводом для увольнения Бенарроха стало неудачное обновление политики платформы в отношении контента с возрастными ограничениями — топ-менеджер заранее не уведомил клиентов об изменениях. В начале июня соцсеть разрешила публиковать эротику и порнографию при условии, что их распространяют при согласии участвующих лиц.

В X разрешили выкладывать порно и эротику
Технологии и медиа
Фото:NT_Studio / Fotodom / Shutterstock

Обязанности Бенарроха возьмет на себя глава отдела по связям с государственными органами Ник Пиклз, который теперь будет отвечать за управление международными коммуникациями.

Пиклз — один из немногих топ-менеджеров X, который «пережил» покупку платформы Маском, отмечает FT (сделка состоялась осенью 2022 года, по данным CNBC, с тех пор компанию покинули около 80% сотрудников). Нынешние перестановки можно рассматривать как его повышение, считают собеседники издания.

Яккарино стала гендиректором в мае 2023 года, с тех пор напряженность в ее отношениях с Маском растет, пишет издание. По словам одного из собеседников, она «все больше нервничает», так как бизнесмен требует снизить издержки — например, за счет сокращения сотрудников отделов продаж в США и Великобритании и числа командировок. Еще один источник FT связывает перестановки с проверками эффективности управления компанией. На встрече с сотрудниками в этом месяце Яккарино призвала сделать упор на «управление производительностью».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Twitter Линда Яккарино Илон Маск кадровые перестановки социальная сеть
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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