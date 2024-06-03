В X разрешили выкладывать порно и эротику

Пользователи Twitter могли и прежде делиться порнографией, но теперь соцсеть внесла ясность в правила. Как считают эксперты, это согласуется с общей политикой компании, стремящейся к провокационности и отличию от YouTube и TikTok

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Социальная сеть X (бывший Twitter) разрешила публиковать эротику и порнографию при условии, что их распространяют при согласии участвующих лиц. Об изменении в правилах сообщается в блоге компании.

«Сексуальное самовыражение, будь то визуальное или письменное, может быть законной формой художественного самовыражения. Мы верим в независимость взрослых в том, что они могут взаимодействовать с контентом и создавать контент, отражающий их собственные убеждения, желания и опыт, в том числе связанные с сексуальностью», — сказано в сообщении.

Однако такой контент должен быть помечен соответствующим образом и скрыт — в таком случае другие пользователи должны будут дать согласие на просмотр. Кроме того, под запретом контент для взрослых, построенный на несогласии, эксплуатации, сексуализации, объективации и причинении вреда несовершеннолетним, а также непристойное поведение. Эротика и порнография не должны размещаться на видных местах в профиле: аватаре пользователя и персональном баннере.

Пользователи X давно могли публиковать эротический и порнографический контент. В октябре 2022 года, незадолго до покупки соцсети бизнесменом Илоном Маском, около 13% публикаций в Twitter содержали контент для взрослых, сообщало Reuters.

Как пояснила команда соцсети в блоге, обновление политики направлено на «внесение большей ясности» в правила.

Официальное разрешение на распространение контента для взрослых «хорошо согласуется с маркетинговой стратегией компании» после ухода Маска с поста гендиректора, пояснила Variety доцент кафедры коммуникаций Корнеллского университета Брук Эрин Даффи. Должность после ухода Маска заняла Линда Яккарино.

«X непримиримо провокационен и стремится отличиться от «безопасных для бренда» конкурентов», таких как YouTube, TikTok и запрещенная в России Meta, признанная экстремистской. По словам доцента, благодаря обновлению политики компания проявляет заботу в отношении тех пользователей, включая авторов и артистов, которые были маргинализированы правилами платформы — они обычно имеют свойство ограничивать наготу или сексуальное выражение.

Другие социальные сети сталкивались с проблемами за поддержку контента для взрослых. Tumblr сначала разрешил сексуальный контент, но в 2018 году отменил эти правила, вскоре после того, как его приложение пропало из AppStore из-за публикаций, содержащих материалы о сексуальном насилии над детьми. Более того, платежные системы Mastercard и Visa перестали проводить платежи на Pornhub и начали ограничивать обработку транзакций на других платформах, из-за чего Patreon и OnlyFans ввели более строгие правила в отношении разрешенного контента для взрослых.