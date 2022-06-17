Песков: Путин решил перенести выступление на ПМЭФ на час

Путин выступит на ПМЭФ на час позже из-за DDoS-атак

По словам Пескова, со вчерашнего дня на ресурсы ПМЭФ проводятся массированные DDoS-атаки, в связи с чем были выведены из строя база участников форума и система допуска

Владимир Путин (Фото: Дмитрий Ловецкий / AP)

Президент Владимир Путин решил перенести выступление на Петербургском международном экономическом форуме, оно начнется на час позже, в 15:00 мск, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Со вчерашнего дня начались массированные DDoS-атаки на интернет-ресурсы и систему аккредитации ПМЭФ. Была выведена из строя база участников форума и система допуска», — объяснил Песков причину переноса.

По его словам, в результате DDoS-атак «возникла заминка с получением бейджей». «Специалисты работают, проблема устраняема», — добавил пресс-секретарь.

По словам Пескова, Путин лично готовится к выступлению на пленарном заседании ПМЭФ, на котором «наверняка даст глубокий анализ причин произошедшего и происходящего». «И, конечно же, он будет говорить о том, как обстоят дела у нас, как обстоят дела у них и как он видит будущее развития этой ситуации», — сказал пресс-секретарь в интервью «Известиям».

После выступления запланирована дискуссия, которую будет модерировать главред RT Маргарита Симоньян. По словам Пескова, в открытую часть беседы с представителями СМИ включать пять-шесть вопросов, потом общение продолжится в закрытом формате.

После пленарной сессии президент планирует встретиться с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, новым президентом Армении Ваагном Хачатуряном и членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком, добавил представитель Кремля, передает ТАСС. На вопрос журналистов, будет ли президент встречаться с лидерами ДНР и ЛНР, Песков ответил, что «на полях форума возможны любые встречи».