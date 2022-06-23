Экс-участники «Ласкового мая» прокомментировали смерть Шатунова

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 55,83 (-1,63) Инвестиции, 22 июн, 16:22
Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 53,28 (-1,43) Инвестиции, 22 июн, 16:22
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 13:47
Polymetal предупредил об увеличении запаса слитков серебра на складах Бизнес, 13:45
«Вечер скоро станет ночью»: о жизни и главных песнях Юрия Шатунова Общество, 13:39
CAS признал незаконным отстранение россиян от выборов на конгрессе IWF Спорт, 13:38
Глава СПБ Биржи заявил об актуальности запуска торгов иностранными ETF Инвестиции, 13:37
Минцифры сообщило о DDoS-атаках на «Госуслуги» со стороны Украины Технологии и медиа, 13:34
Минобороны сообщило об уничтожении топлива для техники ВСУ под Николаевом Политика, 13:31
В РФС сообщили об интеграции крымских клубов в чемпионат России Спорт, 13:26
В Кремле заявили о возможности мира с Украиной при выполнении требований Политика, 13:26
На что в спорах с налоговиками в судах надо обращать внимание сейчас Pro, 13:26
Рекордсмен Российской премьер-лиги Языджи официально покинул ЦСКА Спорт, 13:25
Рассеянный на улице: чем опасны пешеходы и велосипедисты со смартфонами Партнерский проект, 13:24
Лечение за рубежом: что изменилось с февраля 2022 года Социальная экономика, 13:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:14

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  

Экс-участники «Ласкового мая» прокомментировали смерть Шатунова

Российский певец, бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет в результате обширного инфаркта
Юрий Шатунов
Юрий Шатунов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Певец Юрий Шатунов был добрым и безумно талантливым человеком, сказал РБК экс-солист «Ласкового мая» Сергей Серков. По его словам, они дружили с Шатуновым много лет и общались незадолго до его смерти.

«Светлый, добрый человек. Безумно талантливый. Дружили всю жизнь. Недавно общались. Горе», — передал слова Серкова его представитель.

Музыкант, бывший барабанщик «Ласкового мая» Сергей Ленюк сообщил РБК, что смерть Шатунова «не укладывается в голове». «Все в растерянности. Пока не укладывается в голове», — сказал он.

Режиссер фильма о «Ласковом мае» Владимир Виноградов рассказал РБК, что познакомился с Шатуновым на премьере картины. Уже известный к тому моменту певец, по его словам, оказался очень спокойным и достаточно застенчивым человеком.

«К великому моему удивлению Юра оказался очень мягким, спокойным, светлым и достаточно застенчивым человеком, понимающим себя и свое место в этом мире. Он совершенно контрастировал с тем, как мы представляем себе звездных людей», — отметил Виноградов.

Умер певец Пьер Нарцисс
Общество
Пьер Нарцисс

О смерти Шатунова РБК сообщил директор артиста Аркадий Кудряшов. По его словам, певцу стало плохо, когда он был с друзьями. Шатунов скончался в машине скорой помощи.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Smart Reading От журнала к авиакомпании: читаем «Теряя невинность» Ричарда Брэнсона
Саммари
Pro
46 тыс. человек потеряли свои деньги. Как обвалился рынок криптовалют
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Будьте реалистами: какие методики помогут справиться с тревогой на работе
Статьи
Pro
Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Синрин-йоку: чем современному человеку полезны прогулки по лесу
Инструкции
Pro
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer Джеймс Бонд и еще 4 типа кандидатов, кого не любят кадровики
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как методы тарелки и пирамиды помогут питаться правильно
Инструкции
Pro
«Переезд в русские офшоры»: налоговые изменения 2022 года
Статьи

Шатунову было 48 лет.

Певец родился 6 сентября 1973 года в Башкирии в машине скорой помощи, когда его мать везли в роддом города Кумертау. После ее смерти в 1985 году он попал в детский дом города Акбулак, позже начал учебу в школе-интернате в Оренбурге, где познакомился с главой музыкального кружка, композитором Сергеем Кузнецовым.

Кузнецов основал группу «Ласковый май», а Шатунов стал ее солистом. В 1987 году группа записала песни «Белые розы» и «Седая ночь».

1988 году Шатунов переехал в Москву и начал активно гастролировать в составе «Ласкового мая». Группа распалась в 1991 году, после чего Шатунов начал сольную карьеру. Он выпустил несколько альбомов, в том числе «Ты помнишь», «Вспомни май», «Седая ночь» и другие.


 

Авторы
Теги
Екатерина Костина Екатерина Костина, Кирилл Соколов
Юрий Шатунов шоу-бизнес музыка

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис
Общество
Умер клавишник группы Fleetwood Mac Бретт Таггл
Общество
Умер актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter