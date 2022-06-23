Экс-участники «Ласкового мая» прокомментировали смерть Шатунова
Певец Юрий Шатунов был добрым и безумно талантливым человеком, сказал РБК экс-солист «Ласкового мая» Сергей Серков. По его словам, они дружили с Шатуновым много лет и общались незадолго до его смерти.
«Светлый, добрый человек. Безумно талантливый. Дружили всю жизнь. Недавно общались. Горе», — передал слова Серкова его представитель.
Музыкант, бывший барабанщик «Ласкового мая» Сергей Ленюк сообщил РБК, что смерть Шатунова «не укладывается в голове». «Все в растерянности. Пока не укладывается в голове», — сказал он.
Режиссер фильма о «Ласковом мае» Владимир Виноградов рассказал РБК, что познакомился с Шатуновым на премьере картины. Уже известный к тому моменту певец, по его словам, оказался очень спокойным и достаточно застенчивым человеком.
«К великому моему удивлению Юра оказался очень мягким, спокойным, светлым и достаточно застенчивым человеком, понимающим себя и свое место в этом мире. Он совершенно контрастировал с тем, как мы представляем себе звездных людей», — отметил Виноградов.
О смерти Шатунова РБК сообщил директор артиста Аркадий Кудряшов. По его словам, певцу стало плохо, когда он был с друзьями. Шатунов скончался в машине скорой помощи.
Шатунову было 48 лет.
Певец родился 6 сентября 1973 года в Башкирии в машине скорой помощи, когда его мать везли в роддом города Кумертау. После ее смерти в 1985 году он попал в детский дом города Акбулак, позже начал учебу в школе-интернате в Оренбурге, где познакомился с главой музыкального кружка, композитором Сергеем Кузнецовым.
Кузнецов основал группу «Ласковый май», а Шатунов стал ее солистом. В 1987 году группа записала песни «Белые розы» и «Седая ночь».
1988 году Шатунов переехал в Москву и начал активно гастролировать в составе «Ласкового мая». Группа распалась в 1991 году, после чего Шатунов начал сольную карьеру. Он выпустил несколько альбомов, в том числе «Ты помнишь», «Вспомни май», «Седая ночь» и другие.