Андрей Разин рассказал о «разных периодах» в отношениях с Шатуновым

Андрей Разин (Фото: Евгений Стукалин / ТАСС)

Жизнь певца Юрия Шатунова была недолгой, но яркой и оборвалась на новом витке его карьеры, написал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в соцсетях.

Он вспомнил, что в их отношениях с экс-солистом группы были разные периоды: «и добрые, и сложные» отношения. В одно время Разин пытался запретить Шатунову исполнять хиты «Ласкового мая», а в другое они были кумовьями.

«Именно такие отношения и называются «жизнь», — заключил продюсер. Разин также выразил соболезнования семье и близким Шатунова.

Бывший солист «Ласкового мая» Сергей Серков назвал Шатунова добрым и безумно талантливым. Музыканты дружили много лет и общались незадолго до смерти Шатунова.

«Все в растерянности. Пока не укладывается в голове», — сказал бывший барабанщик «Ласкового мая» Сергей Ленюк.

Режиссер фильма о «Ласковом мае» Владимир Виноградов рассказал РБК, что познакомился с Шатуновым на премьере этой картины. Певец, к его удивлению, оказался мягким, очень спокойным и застенчивым человеком. По словам Виноградова, Шатунов «совершенно контрастировал» с тем, как люди представляют себе звезд.

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Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня, ему было 48 лет. Директор артиста Аркадий Кудряшов пояснил, что певцу стало плохо, когда он был с друзьями. Он умер в машине скорой помощи. По данным телеканала «Звезда», причиной смерти стал обширный инфаркт.