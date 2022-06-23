Андрей Разин рассказал о «разных периодах» в отношениях с Шатуновым
Жизнь певца Юрия Шатунова была недолгой, но яркой и оборвалась на новом витке его карьеры, написал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в соцсетях.
Он вспомнил, что в их отношениях с экс-солистом группы были разные периоды: «и добрые, и сложные» отношения. В одно время Разин пытался запретить Шатунову исполнять хиты «Ласкового мая», а в другое они были кумовьями.
«Именно такие отношения и называются «жизнь», — заключил продюсер. Разин также выразил соболезнования семье и близким Шатунова.
Бывший солист «Ласкового мая» Сергей Серков назвал Шатунова добрым и безумно талантливым. Музыканты дружили много лет и общались незадолго до смерти Шатунова.
«Все в растерянности. Пока не укладывается в голове», — сказал бывший барабанщик «Ласкового мая» Сергей Ленюк.
Режиссер фильма о «Ласковом мае» Владимир Виноградов рассказал РБК, что познакомился с Шатуновым на премьере этой картины. Певец, к его удивлению, оказался мягким, очень спокойным и застенчивым человеком. По словам Виноградова, Шатунов «совершенно контрастировал» с тем, как люди представляют себе звезд.
Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня, ему было 48 лет. Директор артиста Аркадий Кудряшов пояснил, что певцу стало плохо, когда он был с друзьями. Он умер в машине скорой помощи. По данным телеканала «Звезда», причиной смерти стал обширный инфаркт.
Певец родился 6 сентября 1973 года в Башкирии в машине скорой помощи, когда его мать везли в роддом. После ее смерти в 1985 году он попал в детский дом, позднее учился в школе-интернате в Оренбурге, где познакомился с главой музыкального кружка, композитором Сергеем Кузнецовым.
Кузнецов основал группу «Ласковый май», а Шатунов стал ее солистом. В 1987 году группа записала главные хиты «Белые розы» и «Седая ночь».
Шатунов переехал в Москву в 1988 году и начал активно гастролировать в составе «Ласкового мая». Группа распалась в 1991 году, а певец продолжил сольную карьеру.