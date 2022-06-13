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Технологии и медиа ,  
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Сайты ВГТРК возобновили работу после хакерской атаки

Вечером 12 июня медиаплатформа «Смотрим» и сайт «Вести.ru» (сетевые ресурсы ВГТРК) подверглись хакерской атаке, их работу восстановили менее чем за час, сообщает «Смотрим» в Telegram.

«В результате [хакерской атаки] части пользователей демонстрировался несанкционированный контент, содержащий экстремистские призывы, частично был ограничен просмотр видео и потоковых трансляций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленникам не удалось получить доступ к серверам и контенту ресурсов, их работу восстановили менее чем за час, в настоящее время они функционируют в полном объеме. При этом в сетях некоторых провайдеров дополнительно потребуется несколько часов для обновления кэша, подчеркивается в сообщении.

Хакеры атаковали Rutube, платное ТВ и телепрограмму «Яндекса»
Технологии и медиа
Фото:Владимир Константинов / Reuters

9 мая хакерской атаке подвергся видеохостинг Rutube, некоторые платные каналы и телепрограмма «Яндекса». По сообщениям пользователей в ряде регионов, по телевизору «бегущей строкой» транслировали антивоенные надписи, в том числе на детских и познавательных телеканалах, а в расписании «Первого канала» и «России-1» в телепрограмме вместо парада Победы отображался антивоенный текст.

Видеохостинг возобновил работу спустя два дня после атаки. Портал The Village (сайт издания был заблокирован Роскомнадзором в марте) со ссылкой на близкий к команде Rutube источник сообщал, что хакеры «полностью удалили код сайта», так что видеохостинг «не подлежит восстановлению».

В Rutube позднее заявили, что такие «мрачные прогнозы» не соответствуют действительности, доступ к исходном коду сохранился. В компании уточнили, что кибератака поразила более 75% инфраструктуры и 90% резервных копий хостинга, поэтому восстановление заняло больше времени, чем ожидалось.

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