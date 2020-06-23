Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 69,48 (-0,09) Quote, 22 июн, 13:48
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 77,83 (-0,18) Quote, 22 июн, 13:48
В США позитивно оценили первый раунд переговоров с Россией по вооружениям Политика, 01:26 В российском сегменте МКС при поиске источника бензола отказал прибор Технологии и медиа, 00:59 Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений Общество, 00:42 Хабиб Нурмагомедов сообщил о состоянии заразившегося коронавирусом отца Спорт, 00:21 СМИ узнали о планах Украины выделить еще $170 млн на «стену» с Россией Политика, 00:14 Главный тренер ЦСКА Гончаренко в шаге от ухода из клуба. Что важно знать Спорт, 00:00 Минобороны опубликовало материалы о Василии Тёркине Общество, 00:00 Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах Политика, 00:00 Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику Экономика, 00:00 Парк «Зарядье» не определился с датой открытия Общество, 22 июн, 23:59 Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг Совместный проект, 22 июн, 23:59 SANA сообщило об отражении ПВО Сирии атаки беспилотников у города Джабла Общество, 22 июн, 23:57 Противник Лукашенко на выборах назвал причины протестов в Белоруссии Политика, 22 июн, 23:43 Соперник Лукашенко Валерий Цепкало — РБК: «Происходит деградация всего» Политика, 22 июн, 23:39
Технологии и медиа ,  
0 

В российском сегменте МКС при поиске источника бензола отказал прибор

Повышенный уровень бензола на МКС обнаружили месяц назад, и с тех пор он вырос. Для замера качества воздуха и отправки полученных данных на Землю в российском сегменте установили прибор, однако в нем произошло короткое замыкание
МКС
МКС (Фото: «Роскосмос»)

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) при поиске бензола, концентрация которого повышена на ее борту последний месяц, сломался прибор, анализирующий качество воздуха, сообщило NASA.

Для устранения неполадок между российским и американским сегментами на этой неделе приостановили воздухообмен. В российском сегменте с помощью прибора AQM-1 проводились замеры качества воздуха.

«AQM-1 сделал два замера в российском сегменте, после чего в нем сработал предохранитель. Прибор вернули в американский сегмент для поиска неисправностей, в ходе которого было выявлено короткое замыкание внутри AQM-1», — говорится в сообщении.

После отказа устройства экипаж станции восстановил воздухообмен между российским и американским сегментами станции.

NASA назвало возможный источник бензола на МКС
Технологии и медиа
МКС

Бензол — это бесцветная жидкость с характерным сладковатым запахом. Он входит в состав бензина, используется в промышленности, в производстве лекарств, пластмассы, синтетической резины и красителей.

О том, что на борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола, «Роскосмос» сообщил 20 мая. Тогда в госкорпорации отметили, что уровень содержания соединения в атмосфере станции не превышает предельно допустимой нормы и экипажу ничего не угрожает.

В последующие недели уровень бензола на МКС вырос. На фоне этого 11 июня в служебном модуле «Звезда» в российском сегменте станции установили прибор для оценки качества воздуха. Данные для анализа прибор передавал на Землю.

США впервые за 9 лет запустили в космос пилотируемый корабль. Фотогалерея
Фотогалерея 

На МКС находятся два российских космонавта — Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также трое американских астронавтов — Кристофер Кэссиди, Боб Бенкен и Даг Херли. Последние двое прибыли на станцию в конце мая на пилотируемом корабле Crew Dragon.

Автор: Виктория Полякова
Теги: NASA, российский сегмент МКС
Материалы по теме
NASA сообщило о замере уровня бензола в российском модуле МКС
Технологии и медиа
На борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола
Общество
Астронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на борт МКС
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter