В российском сегменте МКС при поиске источника бензола отказал прибор

Повышенный уровень бензола на МКС обнаружили месяц назад, и с тех пор он вырос. Для замера качества воздуха и отправки полученных данных на Землю в российском сегменте установили прибор, однако в нем произошло короткое замыкание

МКС (Фото: «Роскосмос»)

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) при поиске бензола, концентрация которого повышена на ее борту последний месяц, сломался прибор, анализирующий качество воздуха, сообщило NASA.

Для устранения неполадок между российским и американским сегментами на этой неделе приостановили воздухообмен. В российском сегменте с помощью прибора AQM-1 проводились замеры качества воздуха.

«AQM-1 сделал два замера в российском сегменте, после чего в нем сработал предохранитель. Прибор вернули в американский сегмент для поиска неисправностей, в ходе которого было выявлено короткое замыкание внутри AQM-1», — говорится в сообщении.

После отказа устройства экипаж станции восстановил воздухообмен между российским и американским сегментами станции.