Минцифры заявило о росте числа IТ-специалистов в России на 13%

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Количество IТ-специалистов в отрасли за 2023 год увеличилось на 13% и составило 857 тыс. человек, сообщило Минцифры со ссылкой на данные Росстата.

«Минцифры не подтверждает данные, появившиеся в СМИ, о массовом отъезде IТ-специалистов», — говорится в сообщении ведомства. Накануне об активизации попыток «айтишников» покинуть Россию писал «Коммерсантъ».

По информации ведомства, две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись. По итогам прошлого года Минцифры не заметило их оттока из страны.

Кроме того, средняя зарплата по IТ-отрасли в 2023 году выросла на 13%, уточнили в министерстве. Ведомство также напомнило о мерах поддержки отрасли, в частности об IТ-ипотеке.

Нехватка разработчиков в IТ-сфере к августу 2023 года составляла приблизительно 500–700 тыс. человек, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

В декабре 2022 года Шадаев сообщил, что из России уехали около 100 тыс. IТ-специалистов, или примерно 10% от общего числа работников отрасли.

В Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) прогнозировали, что после объявления частичной мобилизации отток IТ-кадров из страны может оказаться в два-три раза больше, чем весной 2022 года.