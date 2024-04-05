 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Минцифры заявило о росте числа IТ-специалистов в России на 13%

Минцифры: количество IТ-специалистов в России увеличилось на 13%
Фото: Misha Friedman / Getty Images
Фото: Misha Friedman / Getty Images

Количество IТ-специалистов в отрасли за 2023 год увеличилось на 13% и составило 857 тыс. человек, сообщило Минцифры со ссылкой на данные Росстата.

«Минцифры не подтверждает данные, появившиеся в СМИ, о массовом отъезде IТ-специалистов», — говорится в сообщении ведомства. Накануне об активизации попыток «айтишников» покинуть Россию писал «Коммерсантъ».

По информации ведомства, две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись. По итогам прошлого года Минцифры не заметило их оттока из страны.

Кроме того, средняя зарплата по IТ-отрасли в 2023 году выросла на 13%, уточнили в министерстве. Ведомство также напомнило о мерах поддержки отрасли, в частности об IТ-ипотеке.

Минцифры заявило о планах ограничить список получающих льготы IT-компаний
Бизнес
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Нехватка разработчиков в IТ-сфере к августу 2023 года составляла приблизительно 500–700 тыс. человек, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

В декабре 2022 года Шадаев сообщил, что из России уехали около 100 тыс. IТ-специалистов, или примерно 10% от общего числа работников отрасли.

В Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) прогнозировали, что после объявления частичной мобилизации отток IТ-кадров из страны может оказаться в два-три раза больше, чем весной 2022 года.

Паводок превратил Химки в Венецию. Видео

Крокодила задерджали на границе с Казахстаном. Видео

ФСБ задержало новых фигурантов дела о теракте в Крокусе

Новый фильм Гая Ричи не получил прокатного удостоверения в России

Киргизия отключила карты МИР. Объяснение

Рублю предсказали ослабление к концу года. Каким будет курс?

Биржевые цены на кофе на максимуме за 16 лет. Чего боятся трейдеры?
Теги
IT-специалисты увеличение айтишник Минцифры
Материалы по теме
Минцифры заявило о планах ограничить список получающих льготы IT-компаний
Бизнес
Спрос на европейские ВНЖ среди российских айтишников резко вырос
Общество
Шадаев оценил дефицит айтишников в 500–700 тыс. человек
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 100,07 (+0,64) Инвестиции, 04 апр, 16:43 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 92,31 (-0,08) Инвестиции, 04 апр, 16:43
В Сургуте на глазах у жены и дочери застрелили бизнесмена Общество, 13:40
Toncoin вошел в десятку крупнейших криптовалют Крипто, 13:38
Рособрнадзор обнаружил школы, где 35% времени уходит на контрольные Общество, 13:36
В Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе» Общество, 13:35
McDonald's выкупит всю франшизу ресторанов в Израиле Политика, 13:33
Министр обороны Италии выступил за сохранение диалога с Россией Политика, 13:30
«Фенербахче» собрался сорвать матч с «Галатасараем» за Суперкубок Турции Спорт, 13:28
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Три жителя пострадали при обстреле брянского поселка Суземка Политика, 13:26
В Турции сообщили о спаде «торгового бума» с Россией из-за санкций Экономика, 13:26
Как понять, кто из работников тянет компанию вниз и отбирает у нее деньги Pro, 13:26
В Кремле назвали основную оставшуюся сферу для сотрудничества с США Политика, 13:25
Восемь человек пострадали при обследовании дрона в Ростовской области⁠ Общество, 13:24
Названы города с наибольшим снижением цен на аренду квартир Недвижимость, 13:18
Маск сравнил вступление Украины в НАТО с ядерным апокалипсисом Политика, 13:12