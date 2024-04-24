Четверть российских выпускников заявили о желании стать айтишниками

Четверть выпускников хотят стать IT-специалистами, другими популярными направления среди учеников 9 и 11 классов стали инженерное, медицинское и педагогическое

Фото: Владимир Крайнов / ТАСС

В 2024 году самым популярным направлением для абитуриентов вузов и колледжей стали информационные технологии, их выбрала четверть выпускников, следует из результатов опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть в распоряжении РБК).

Опрос проводился с 1 по 22 апреля 2024 года по всей России, в нем приняли участие 2 тыс. родителей выпускников.

Каждый второй девятиклассник (54%), который не планирует перейти в старшую школу, хочет поступить в среднее учебное заведение. Среди родителей выпускников 11 класса доля тех, чей ребенок поступит в вуз, составила 68%, еще 10% решили поступить в колледж или училище.

Большинство одиннадцатиклассников, решивших поступить в вузы, хотят стать IT-специалистами (26%). В пятерку также вошли инженерные специальности (12%), прикладные науки (10%), профессии учителя (9%) и врача (7%).

Школьники, которые продолжат получать образование в колледжах, также зачастую хотят стать программистами, об этом рассказали 23% опрошенных родителей. Учителем или воспитателем хотят стать дети 12% респондентов, а связать свою жизнь с медициной, получив профессию медсестры (медбрата) или фельдшера, — 11%.

Ранее Минцифры сообщило, что за 2023 год число IТ-специалистов в отрасли увеличилось на 13% и составило 857 тыс. человек. По его данным, две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись. Ранее глава ведомства Максут Шадаев оценил дефицит айтишников в 500–700 тыс. человек.