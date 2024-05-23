Daily Mail узнала, что 292 самолета Boeing рискуют взорваться в воздухе

Daily Mail: у 292 самолетов Boeing есть проблема, которая ведет к риску взрыва

На 292 лайнерах Boeing 777 выявлена потенциальная неисправность, которая может привести к катастрофе, сообщила Daily Mail. Впрочем, для устранения опасного дефекта у всех машин понадобится всего $698 тыс.

Фото: Stephen Brashear / Getty Images

У 292 самолетов Boeing американских авиакомпаний United Airlines и American Airlines есть потенциальная неисправность, которая может привести к взрыву в воздухе, сообщил Daily Mail со ссылкой на письменное уведомление Федерального управления гражданской авиации (FAA) США.

«Обнаруженный дефект свидетельствует, что еще почти 300 Boeing могут быть под угрозой», — сказано в уведомлении.

Речь идет о неисправности одной из систем безопасности на Boeing 777: из-за неправильной установки приспособления для рассеивания статического электричества в крыле самолета может образоваться высоковольтный разряд, способный поразить находящиеся рядом элементы конструкции, включая топливный бак. Это может привести к возгоранию и взрыву баков в крыле машины.

В FAA подсчитали, что для устранения этого дефекта во всех 292 лайнеров Boeing 777 потребуется менее $698 тыс. Для сравнения, рыночная капитализация компании на 23 мая составляет $114,35 млрд.

FAA сообщило о проблеме еще в марте и потребовало, чтобы в Boeing ответили до 9 мая, но пока не известно, сделала ли это компания, сообщили в Daily Mail.

Представитель Boeing заявил, что уведомление FAA было частью «стандартного процесса регулирования, который помог гарантировать, что авиаперелеты —самый безопасный вид транспорта. Это не служит непосредственной проблемой безопасности полетов».

В авиастроительной компании отметили, что парк Boeing 777 эксплуатируется почти 30 лет и обеспечил безопасные перевозки более 3,9 млрд пассажиров. «В современных коммерческих самолетах предусмотрено многократное резервирование для обеспечения защиты от электромагнитных воздействий», — уточнили в Boeing.

Boeing 777 — семейство двухдвигательных широкофюзеляжных самолетов для авиалиний большой протяженности. Их эксплуатируют с 1995 года. В зависимости от конфигурации салон вмещает от 305 до 550 пассажиров. На самолете этого семейства был установлен абсолютный рекорд дальности для пассажирских авиалайнеров — 21 601 км.

В последнее время Boeing неоднократно подвергается критике за качество самолетов. После инцидента с Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время полета на высоте около 5 км оторвался люк аварийного выхода, стоимость компании начала падать. Так, цена одной акции с 29 декабря по 23 мая снизилась с $260,7 до $186,3.