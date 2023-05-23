В работе «Ростелекома» произошел сбой

«Ростелеком» объяснил сбои проблемой на одной из европейских площадок обмена трафиком

Фото: Андрей Любимов / РБК

У пользователей «Ростелекома» может быть временно затруднен доступ к некоторым зарубежным интернет-ресурсам из-за технических проблем на одной из европейских площадок обмена трафиком. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Подключены резервные международные каналы связи. Сети «Ростелекома» в России работают в штатном режиме», — заверил представитель компании.

О сбое в работе «Ростелекома» ранее сообщили пользователи. По данным Downdetector brand analytics, пик жалоб пришелся на 07:45 (по московскому времени) 23 мая. Пользователи отмечали проблемы в работе сайтов и стационарного интернета.

Жалобы поступали из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов России.

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