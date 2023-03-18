Во «ВКонтакте» произошел сбой

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой: пользователи столкнулись с проблемами при загрузке сообщений. Как сообщили РБК в администрации соцсети, работа сообщений стабилизируется, другие сервисы работают штатно.

Как следует из данных детектора сбоев Brand Analytics, больше всего сообщений о некорректной работе соцсети идут из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. По состоянию на 10:53 мск 86% столкнувшихся с проблемой пользователей сообщили, что сайт не работает, 7% столкнулись с трудностями в получении сообщений, еще у 6% не работает приложение.

7 февраля в работе социальной сети также произошел сбой. Тогда во «ВКонтакте» подтвердили РБК, что в некоторых регионах могли возникнуть «краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети».