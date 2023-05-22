В Instagram произошел сбой

В соцсети Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) произошел сбой, убедился корреспондент РБК. О проблемах также сообщает сервис по отслеживанию сбоев Downdetector.

По информации сервиса, 86% пользователей жалуются на проблемы с приложением, еще 10% на веб-сайт, 4% не могут авторизоваться. Одновременно с этим Downdetector сообщает о сбое в Facebook (также принадлежит признанной экстремистской и запрещенной Meta): 52% пользователей жалуются на приложение, 34 — на веб-сайт и 15% — на невозможность войти в свой профиль.

О сбоях сообщают пользователи из США, стран Евросоюза и России.

28 марта в работе сервиса по доставке продуктов и товаров «Самокат» произошел сбой. В службе поддержки его назвали техническим.