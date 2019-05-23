«Яндекс» обновил линейку сервисов и топ-менеджмент Новые продукты и управленцы инвесторов пока не впечатлили

«Яндекс» рассказал о новых навыках своего голосового помощника, развитии сервиса «Яндекс.Еда», попытке конкурировать с телевизором и других новинках. Почему компании не стоит останавливать разработки, разбирался РБК

Аркадий Волож (Фото: Яндекс / Youtube)

В четверг, 23 мая, состоялась Yet another Conference (YaC) — ежегодное мероприятие, на котором «Яндекс» представляет свои новинки. Впервые вступительное слово было не за топ-менеджерами интернет-гиганта, а за «Алисой» — голосовым помощником, который был презентован в 2017 году. За ней была и функция модератора конференции. «Здравствуйте! Я голосовой помощник «Алиса», сегодня я здесь главная. Поехали!» — приветствовала зрителей в начале мероприятия «Алиса».

Отличалась эта конференция и по содержанию. На предыдущих мероприятиях компания делала на YaC громкие анонсы: в 2017 году была запущена платформа «Яндекс.Дзен», в 2018-м представили «умную» колонку «Яндекс.Станция». В этом году «Яндекс» показал скорее развитие уже существующих сервисов и инфраструктуры, а не что-то принципиально новое, отметил главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. В то же время он оговорился, что объявленное компанией расширение возможностей «Яндекс.Эфира» по эффекту «может быть сравнимо с презентацией нового сервиса».

Интернет из телевизора и «Алиса» из розетки

«Яндекс» представил сервис «Мой эфир» — персональный видеоканал, который может быть интегрирован со Smart TV или ТВ-приставкой «Яндекс.Модуль» (также была представлена на YaC). Сервис будет составлять программу из фильмов, клипов, интервью, спортивных состязаний и видеоблогов на основе предпочтений пользователя . Также в нем будут доступны 140 тематических каналов. Монетизировать сервис будут за счет рекламы. Управлять приставкой можно будет через приложение «Яндекса» или «Алису». Стоимость устройства составляет 1990 руб.

Также в нем будут доступны 140 тематических каналов. Монетизировать сервис будут за счет рекламы. Управлять приставкой можно будет через приложение «Яндекса» или «Алису». Стоимость устройства составляет 1990 руб. «Алиса» научилась управлять «умным домом». Помощник теперь работает с «умными» лампочками, розетками, домашними электроприборами и другими устройствами таких производителей, как Philips, Redmond, Rubetek, Samsung и Xiaomi. Кроме того, «Яндекс» выпустил собственные «умные» лампочку, розетку и пульт. С помощью розетки, например, можно дистанционно включать и выключать подсоединенные к ней приборы, а пульта — управлять техникой с инфракрасным портом (кондиционером, телевизором). Стоимость лампочки и розетки — 1190 руб., пульта — 1390 руб.

До конца года интернет-холдинг выпустит новую версию интеллектуальной системы «Яндекс.Авто». Вместе с навигацией и мультимедийными функциями она позволит взаимодействовать с машиной через смартфон, например дистанционно заводить двигатель и открывать багажник. Это можно будет также делать через голосовые команды «Алисе». В новой версии «Яндекс.Авто» маршрут, который был проложен в навигаторе на смартфоне, будет автоматически переноситься на экран бортового компьютера. На карте смартфона можно будет увидеть, где припаркован автомобиль. Устройство пришлет уведомление, если машину перемещают или эвакуируют, сможет самостоятельно оплатить и вовремя завершить парковку, если автомобиль остановился в платной зоне.