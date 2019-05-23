В четверг, 23 мая, состоялась Yet another Conference (YaC) — ежегодное мероприятие, на котором «Яндекс» представляет свои новинки. Впервые вступительное слово было не за топ-менеджерами интернет-гиганта, а за «Алисой» — голосовым помощником, который был презентован в 2017 году. За ней была и функция модератора конференции. «Здравствуйте! Я голосовой помощник «Алиса», сегодня я здесь главная. Поехали!» — приветствовала зрителей в начале мероприятия «Алиса».
Отличалась эта конференция и по содержанию. На предыдущих мероприятиях компания делала на YaC громкие анонсы: в 2017 году была запущена платформа «Яндекс.Дзен», в 2018-м представили «умную» колонку «Яндекс.Станция». В этом году «Яндекс» показал скорее развитие уже существующих сервисов и инфраструктуры, а не что-то принципиально новое, отметил главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. В то же время он оговорился, что объявленное компанией расширение возможностей «Яндекс.Эфира» по эффекту «может быть сравнимо с презентацией нового сервиса».
Интернет из телевизора и «Алиса» из розетки
- «Яндекс» представил сервис «Мой эфир» — персональный видеоканал, который может быть интегрирован со Smart TV или ТВ-приставкой «Яндекс.Модуль» (также была представлена на YaC). Сервис будет составлять программу из фильмов, клипов, интервью, спортивных состязаний и видеоблогов на основе предпочтений пользователя. Также в нем будут доступны 140 тематических каналов. Монетизировать сервис будут за счет рекламы. Управлять приставкой можно будет через приложение «Яндекса» или «Алису». Стоимость устройства составляет 1990 руб.
- «Алиса» научилась управлять «умным домом». Помощник теперь работает с «умными» лампочками, розетками, домашними электроприборами и другими устройствами таких производителей, как Philips, Redmond, Rubetek, Samsung и Xiaomi. Кроме того, «Яндекс» выпустил собственные «умные» лампочку, розетку и пульт. С помощью розетки, например, можно дистанционно включать и выключать подсоединенные к ней приборы, а пульта — управлять техникой с инфракрасным портом (кондиционером, телевизором). Стоимость лампочки и розетки — 1190 руб., пульта — 1390 руб.
- До конца года интернет-холдинг выпустит новую версию интеллектуальной системы «Яндекс.Авто». Вместе с навигацией и мультимедийными функциями она позволит взаимодействовать с машиной через смартфон, например дистанционно заводить двигатель и открывать багажник. Это можно будет также делать через голосовые команды «Алисе». В новой версии «Яндекс.Авто» маршрут, который был проложен в навигаторе на смартфоне, будет автоматически переноситься на экран бортового компьютера. На карте смартфона можно будет увидеть, где припаркован автомобиль. Устройство пришлет уведомление, если машину перемещают или эвакуируют, сможет самостоятельно оплатить и вовремя завершить парковку, если автомобиль остановился в платной зоне.