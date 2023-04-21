Маск потерял $13 млрд после взрыва прототипа корабля Starship

Маск «обеднел» с начала года до $164 млрд. К этому привели реакция инвесторов на отчет Tesla, отказ пользователей Twitter платить за подписку ради галочки и взрыв самой тяжелой в истории ракеты-носителя Starship

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

За последние сутки состояние владельца Twitter, Tesla и SpaceX Илона Маска сократилось на $12,6 млрд, следует из рейтинга миллиардеров Bloomberg. Это рекордное падение для состояния бизнесмена с начала года.

На днях Tesla представила свой отчет за первый квартал, который разочаровал инвесторов. По его итогам чистая прибыль снизилась на 24%, до $2,51 млрд, прибыль на акцию составила $0,85. Публикация привела к падению стоимости акций Tesla на 9,75%, до $162,99, а прототип корабля Starship — самой тяжелой в истории ракеты-носителя, разработанной SpaceX, в тот же день взорвался над Мексиканским заливом спустя 4 минуты после взлета. Кроме того, многие пользователи Twitter с синими галками отказались платить $8 за эту функцию по подписке Twitter Blue.

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Сейчас Маск занимает вторую строчку со $164 млрд, на первой — владелец французской LVMH Бернар Арно с $211 млрд. В середине апреля его состояние тоже резко изменилось за сутки — выросло на $12 млрд после публикации квартального отчета LVMH, в котором компания сообщила о росте продаж в сегменте одежды и изделий из кожи на 18%. Этот показатель в два раза превысил консенсус-прогноз.